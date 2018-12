أول من أطلقت هاشتاغ "مي تو" في أواخر عام 2017، كانت الممثلة الأمريكية أليسا ميلانو، التي ادعت تحرش المخرج الأمريكي هارفي واينستين جنسياً بها. ودعت من خلال الهاشتاغ " أنا أيضاً" جميع النساء اللواتي تعرضن للتحرش الجنسي بالإفصاح عن تجاربهن وإرفاقها بالهاشتاغ. واستجابت المئات من النساء حول العالم لهذا الهاشتاغ وطالبن بوضع حد لهذا السلوك.

وكان عام 2018 عاماً لصرخة النساء في وجه المتحرشين بهن من كبار نجوم الفن والسينما وسط ذهول وصدمة الجمهور والمعجبين.

وفيما يلي قائمة بأبرز المتهمين بالتحرش الجنسي خلال عام 2018:

هارفي وينستون

يواجه المنتج السينمائي الأمريكي هارفي وينستون (66 عاما) تهماً بالاعتداء الجنسي على عارضة بولندية في نيويورك حين كان عمرها 16 عاما، حسبما ورد في وثائق قضائية.

وتدعي الفتاة أن وينستون أخذها إلى شقته في مانهاتن وأجبرها على "أن تتحسس أعضاؤه وأرغمها على ممارسة الجنس وعن طريق التهديد".

وبحسب وثائق المحكمة فقد قال لها المنتج وينستون:" إذا أردت أن تصبحي ممثلة فعليك أن تكوني مستعدة لعمل ما يطلبه منك المخرج بما في ذلك التعري".

وادعت الفتاة أن وينستون ظل يتحرش بها لمدة 10 سنوات.

ويواجه هارفي وينستون اتهامات بالتحرش الجنسي أو المعاملة السيئة من أكثر من 70 امرأة. وقد تؤدي سلسلة التهم ومن بينها الاغتصاب التي يواجهها وينستون إلى قضاء بقية حياته في السجن في حال إدانته.

وقد أطلق سراحه في مايو/ أيار 2018، بكفالة قيمتها مليون دولار.

كيفن سبيسي

وُجه اتهام رسمي للممثل الأمريكي كيفين سبيسي بالتحرش الجنسي على مراهق في حانة في ولاية ماساتشوستس بالولايات المتحدة في عام 2016. وسيمثل سبيسي أمام المحكمة في 7 يناير/ كانون الثاني 2019.

ونفى سبيسي ذلك وقال في تسجيل مصور: "بالتأكيد لن أدفع ثمن أشياء لم أقم بها".وكان الضحية المزعوم هو ابن مقدمة الأخبار السابقة هيذر أونرو، التي تحدثت علنا عن الحادث العام الماضي.

واتهمت أونرو سبيسي بشراء الكحول لابنها، الذي كان آنذاك في الثامنة عشر، وتحرش به جنسياً، في الوقت الذي كان السن القانوني لاحتساء الكحوليات في ماساتشوستس هو 21 عاما.

وزعم آخرون لاحقا أن سبيسي تحرش بهم جنسيا أيضاً.

مورغان فريمان

اعتذر الممثل الأمريكي الشهير مورغان فريمان بعد مواجهته بسوء السلوك الجنسي، من أكثر من 8 نساء. واتهمت مساعدة إنتاج فريمان بالتحرش بها على مدى أشهر أثناء تصوير الفيلم الكوميدي Going In Style.

وقالت صاحبة الادعاء إن فريمان (80 عاما) تلمس جسدها مرارا وتكرارا وحاول رفع تنورتها وسألها عن ما إذا كانت ترتدي ملابس داخلية. وقدم فريمان اعتذارا رسميا "لأي شخص شعر بالانزعاج أو عدم الاحترام بسببه".

وأصدر بيانا قال فيه "أي شخص يعرفني أو عمل معي يعرف أنني لست شخصا يسيء للآخرين عن عمد أو يتعمد إزعاجهم".

في غضون ذلك ، قالت امرأة عملت في فيلم "الآن أنت تراني" Now You See Me، عام 2013، إن جميع العاملات عرفن بضرورة "عدم ارتداء ملابس تبرز صدورهن، أو أية ملابس تكشف عن المؤخرة" أو أية ملابس تُظهر تفاصيل الجسم أثناء وجود الممثل فريمان.

آسيا أرجنتو

تواجه الممثلة الإيطالية آسيا أرجنتو، التي كانت من أوائل الممثلات اللاتي اتهمن "هارفي وينستون" بالتحرش الجنسي، مزاعم التحرش بممثل شاب منذ خمسة أعوام، عندما كان في السابعة عشر بينما كانت أرجنتو آنذاك في السابعة والثلاثين.

ووردت تقارير عن أرجنتو أنها دفعت للممثل جيمي بينيت، وهو الآن في الثانية والعشرين من عمره، مبلغ بقيمة 380 ألف دولار لشراء صمته بعد اتهامه إياها بالتحرش الجنسي في فندق بكاليفورنيا.

وتقول كاري غولدبرغ، محامية أرجنتو، إن النقود أُعطيت لبينيت لمساعدته وأنه كان يستغل مساعدتها له.

وقالت غولدبرغ إن أرجينتو كانت مضطرة للتعامل مع أشخاص "استغلوا نقاط ضعفها وقوتها".

ووصف محامي بينيت اللقاء الجنسي في الفندق بين موكله وأرجينتو بأنه "اعتداء جنسي" أضر نفسيا بموكله وبدخله وقدرته على العمل.

ومن بين الوثائق التي تقول صحيفة "نيويورك تايمز" إنها في حوزتها صورة سيلفي للاثنين يستلقيان فيها على الفراش، ويرجع تاريخها إلى 9 مايو/أيار 2013.

