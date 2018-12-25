بالصور: العالم يحتفل بعيد الميلاد

أقيمت صلوات حول العالم، حيث يحتفل المسيحيون بعيد ميلاد المسيح. هذه بعض اختيارات بي بي سي لبعض أفضل الصور التي تسجل هذه المناسبة.