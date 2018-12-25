بالصور: العالم يحتفل بعيد الميلاد

  • 25 ديسمبر/ كانون الأول 2018

أقيمت صلوات حول العالم، حيث يحتفل المسيحيون بعيد ميلاد المسيح. هذه بعض اختيارات بي بي سي لبعض أفضل الصور التي تسجل هذه المناسبة.

  • البابا فرانسيس AFP/Getty Images

    في قداس عيد الميلاد في الفاتيكان، حث البابا فرانسيس الناس على مزيد من "المشاركة والعطاء"، مستنكرا "جشع" الاستهلاكية الحديثة.

  • فتاة صغيرة EPA

    في مصر، أصغت هذه الفتاة الصغيرة باهتمام إلى عظة، في إحدى كنائس القاهرة.

  • رجل وامرأة يقبلان بعضهما EPA

    في غضون ذلك، قبل هذان الزوجان بعضهما، بجوار شجرة عيد الميلاد، في مدينة اسطنبول التركية.

  • شكل للبابا فرانسيس مصنوع من الورق المقوى EPA

    صورة مطبوعة على ورق مقوى للبابا فرانسيس في هذه الكنيسة بتايبيه في تايوان.

  • شباب يحتفلون بعيد الميلاد Reuters

    لعب فتيان المذبح هؤلاء دورا رئيسيا في الاحتفالات، بمدينة كينشاسا في دولة الكونغو الديمقراطية.

  • عائلات تحتفل على شاطئ Getty Images

    عائلات في منتجع "بوندي بيتش" بمدينة سيدني الأسترالية يحتفلون بعيد الميلاد، في وسط نصف الكرة الأرضية الجنوبي.

  • امرأة تصلي EPA

    صلت هذه المرأة في خشوع، بإحدى كنائس مدينة بكين في الصين.

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