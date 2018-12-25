بالصور: العالم يحتفل بعيد الميلاد
أقيمت صلوات حول العالم، حيث يحتفل المسيحيون بعيد ميلاد المسيح. هذه بعض اختيارات بي بي سي لبعض أفضل الصور التي تسجل هذه المناسبة.
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AFP/Getty Images
في قداس عيد الميلاد في الفاتيكان، حث البابا فرانسيس الناس على مزيد من "المشاركة والعطاء"، مستنكرا "جشع" الاستهلاكية الحديثة.
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EPA
في مصر، أصغت هذه الفتاة الصغيرة باهتمام إلى عظة، في إحدى كنائس القاهرة.
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EPA
في غضون ذلك، قبل هذان الزوجان بعضهما، بجوار شجرة عيد الميلاد، في مدينة اسطنبول التركية.
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EPA
صورة مطبوعة على ورق مقوى للبابا فرانسيس في هذه الكنيسة بتايبيه في تايوان.
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Reuters
لعب فتيان المذبح هؤلاء دورا رئيسيا في الاحتفالات، بمدينة كينشاسا في دولة الكونغو الديمقراطية.
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Getty Images
عائلات في منتجع "بوندي بيتش" بمدينة سيدني الأسترالية يحتفلون بعيد الميلاد، في وسط نصف الكرة الأرضية الجنوبي.
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EPA
صلت هذه المرأة في خشوع، بإحدى كنائس مدينة بكين في الصين.
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