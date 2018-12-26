أرجنتينية تعود إلى أهلها بعد اختطافها لثلاثة عقود

مصدر الصورة ARGENTINE POLICE Image caption أعادت الشرطة السيدة الأرجنتينية التي كانت مختطفة وابنها إلى منزل أهلها في الأرجنتين

عادت امرأة أرجنتينية، اختطفتها عصابات الاتجار بالبشر في الثمانينيات، إلى أهلها بعد عملية مشتركة بين السلطات الأرجنتينية والبوليفية.

وظلت المرأة وتبلغ من العمر 45 عاما في عداد المفقودين طوال تلك الفترة حتى تلقت الشرطة في الأرجنتين معلومات عن وجودها في مدينة بيرميخو جنوبي بوليفيا.

وحددت الشرطة موقع المنزل الذي أشارت المعلومات إلى احتجاز السيدة الأرجنتينية فيه، وحررت المرأة هي وابنها البالغ من العمر تسع سنوات.

وقالت السلطات في الأرجنتين في بيان صادر في هذا الشأن إن السيدة الأرجنتينية التي كانت محتجزة منذ الثمانينيات من القرن العشرين تمكنت أخيرا من الوصول إلى منزل عائلتها في مدينة مار ديل بلاتا الأرجنتينية.

ولم يفصح البيان الرسمي عن تفاصيل أكثر مثل المسؤول عن خطف السيدة منذ ما يزيد على 32 سنة.