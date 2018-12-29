أعضاء في طائفة يهودية متشددة يُتهمون باختطاف فتاة وصبي في نيويورك

مصدر الصورة Getty Images Image caption اعتقل عناصر من مكتب التحقيق الفيدرالي المشتبه به الرابع في بروكلين بمدينة نيويورك

اُتهم أربعة أعضاء في طائفة دينية يهودية متشددة باختطاف أخيهم الأصغر وأختهم في مدينة نيويورك.

وتقول النيابة إن الرجال الأربعة يتبعون طائفة "ليف طهور" (القلب النقي أو الطاهر) الأرثوذكسية المتشددة، والتي مقرها في غواتيمالا.

واُتهم الرجال باختطاف فتاة بعمر 14 عاما وشقيقها البالغ من العمر 12 عاما من قرية وودريدج الواقعة شمال مدينة نيويورك.

وكان الرجال يعتزمون إعادة الفتاة والصبي إلى غواتيمالا بعد هروب والدتهما من الطائفة قبل ستة أسابيع.

وأُفيد أن الأم كانت تخشى على سلامة طفليها بعد أن شعرت أن الجماعة التي أسسها والدها قد أصبحت أكثر تطرفا تحت قيادة أخيها.

وتتبع الجماعة صيغة متشددة من الشريعة اليهودية وتشير تقارير إلى أنها تفرض على النساء التحجب بلباس أسود من أعلى الرأس إلى أخمص القدم.

وتتراوح أعمار الرجال الأربعة بين 20 إلى 45 عاما، وقد اتهموا باختطاف أختهم وأخوهم الأصغر من منزلهما في الثامن من ديسمبر/كانون الأول، ونقلهما إلى مطار صغير قرب مدينة سكرانتون في بنسلفانيا.

ثم نقلوهما من هناك بطائرة إلى المكسيك، لكن عُثر عليهما صباح الجمعة في بلدة تيناغو ديلايري المكسيكية، وأُعيد الصبي والفتاة إلى والدتهما في وودريدج.

وقد رُحل ثلاثة من المشتبه بهم، وهم ناخمان هيلبرنز وماير روزنر وجاكوب روزنر، من المكسيك إلى الولايات المتحدة، حيث ألقي القبض عليهم حال وصولهم إلى المطار.

أما المشتبه به الرابع، أرون روزنر ، فقد اعتقلته عناصر من مكتب التحقيق الفيدرالي في بروكلين بمدينة نيويورك في 23 ديسمبر، واُتهم بتقديم الدعم المالي للمجموعة.

ووجهت إلى الرجال الأربعة جميعا تهمة ارتكاب جريمة خطف، والتي قد تصل عقوبتها القصوى إلى السجن مدى الحياة.