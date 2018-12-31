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أعلن جهاز الأمن الفيدرالي في روسيا اعتقال مواطن أمريكي "ضُبط متجسسا" في العاصمة موسكو.

وأوضح الجهاز أن الأمريكي يُدعى بول ويلان، وأنه اعتقل يوم 28 ديسمبر/ كانون الأول، ووُجهت له تهمة "التجسس".

ولم يقدم جهاز الأمن الفيدرالي، وهو الهيئة الرئيسية لمكافحة التجسس في روسيا، أي تفاصيل أخرى.

ويواجه المتهم، إذا تمت إدانته، عقوبة بالسجن لفترة من 10 سنوات وحتى 20 سنة، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

ولم يصدر تعليق من الولايات المتحدة على الفور.

وخلال عام 2018، شابت العلاقات بين روسيا من جهة والولايات المتحدة وبريطانيا من جهة أخرى الكثير من الاتهامات بالتجسس.

ففي وقت سابق من ديسمبر/ كانون الأول، اعترفت الروسية، ماريا بوتينا، الناشطة ضمن جماعات الدفاع عن حق حيازة السلاح في الولايات المتحدة، بتهمة التآمر الموجهة لها. وقال المدعي العام الأمريكي إنها تصرفت كعميل روسي، واخترقت جماعات سياسية محافظة.

وطردت بريطانيا وحلفاؤها الغربيون في مارس/ آذار أكثر من 100 دبلوماسي روسي، ردا على تسميم الجاسوس الروسي السابق، سيرغي سكريبال وابنته يوليا، في منطقة سالزبوري بإنجلترا. واتهمت الحكومة البريطانية الدولة الروسية بتنفيذ الهجوم بغاز الأعصاب.

ونفت روسيا التهم الموجهة لها، وردت بطرد العشرات من الدبلوماسيين الغربيين.