تلميذات في دولة جنوب أفريقيا في صورة التقطت منزل ويني ماديكيزيلا مانديلا، الزوجة السابقة للزعيم الراحل نيلسون مانديلا والناشطة ضد الفصل العنصري في البلاد، بعد يوم من وفاتها عن 81 عاما في أبريل/ نيسان.