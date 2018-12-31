عام 2018: أبرز الصور من قارة أفريقيا وعنها
نستعرض معكم أبرز الصور من أفريقيا وعنها خلال عام 2018.
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Reuters
بدأ عام 2018 باحتفالات في نيجيريا. وهذه الصورة لأطفال يلهون ابتهاجا بالمناسبة في متنزه بالعاصمة أبوجا.
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Reuters
في يناير/كانون الثاني 2018، التهمت النيران أحد الأحياء الفقيرة في كينيا، وعجز السكان عن التعامل معها فاستخدموا مياه الصرف الصحي في محاولة لإخماد الحرائق.
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AFP
جورج وايا لاعب كرة القدم السابق، تقلد رسميا منصبه كرئيس ليبيريا في يناير/كانون الثاني، في أول انتقال سلمي للسلطة بين رئيسين منتخبين ديمقراطيا في البلد منذ عام 1944.
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AFP
في ساحل العاج، كانت هذه الوسادة على شكل شفاة تُباع في سوق بمدينة أبيدجان قبل أيام من الاحتفال بعيد الحب في فبراير/ شباط.
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AFP
مؤيدو زعيم المعارضة المخضرم في زيمبابوي، مورغان تسفانغيراي، ينعونه على طريقتهم الخاصة باستخدام الطبول، بعد وفاته عن 65 عاما في فبراير/ شباط الماضي.
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Reuters
فازت هذه النعجة بميدالية في مزاد استمر لمدة ثلاثة أيام في مدينة مصراتة الليبية في مارس/آذار.
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AFP
فتيات صوماليات تجمعن حول هاتف ذكي وهن يتبادلن الضحكات في أحد معسكرات اللجوء الكبيرة في كينيا، في أبريل/ نيسان الماضي.
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AFP
تلميذات في دولة جنوب أفريقيا في صورة التقطت منزل ويني ماديكيزيلا مانديلا، الزوجة السابقة للزعيم الراحل نيلسون مانديلا والناشطة ضد الفصل العنصري في البلاد، بعد يوم من وفاتها عن 81 عاما في أبريل/ نيسان.
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AFP
في أبريل/نيسان أيضا، نشرت الكاميرون قوات أمن في منطقتين تتحدثان اللغة الإنجليزية، بعدما شابت أعمال عنف حملة مطالبة بالاستقلال عن البلاد التي تتحدث الفرنسية.
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AFP
الممثلتان شيلا ميونيفا وسامنثا موغاتسيا شاركتا في مهرجان كان في فرنسا في مايو/ أيار، حيث عرض فيلمهما "رفيقي" الذي حظرته كينيا لأنه يحكي عن قصة حب بين فتاتين مثليتين.
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Reuters
بدأت في يونيو/ حزيران منافسات كأس العالم في روسيا، بمشاركة عدد من الدول الأفريقية ووجود مميز للمشجعين الأفارقة. في الصورة أحد مشجعي الكاميرون بين ركاب قطار الأنفاق في موسكو.
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AFP
في كينيا، تجمع عشاق كرة القدم لمتابعة مباراة في كأس العالم بين نيجيريا والأرجنتين على شاشة مثبتة على شاحنة.
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AFP
وفي السنغال، تجمع الآلاف أمام شاشة ضخمة لمتابعة مباراة منتخبهم "أسود التيرانغا" في المباراة التي خسروها أمام كولومبيا.
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AFP
التقطت هذه الصورة في يوليو/تموز لجانب من فعاليات مهرجان البربر في منطقة طانطان، غربي المغرب.
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AFP
أجرى رئيس وزراء إثيوبيا الجديد، آبي أحمد، الكثير من الإصلاحات، أبرزها رفع الحظر عن "جبهة تحرير أورومو". هذه المرأة كانت ضمن أنصار الجبهة أثناء احتفال في العاصمة أديس أبابا بعودة قادتها المنفيين من الخارج.
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AFP
شهدت زيمبابوي في أغسطس/آب أول انتخابات رئاسية بعد الإطاحة بالحاكم التاريخي للبلاد روبرت موغابي. وأفرزت عن فوز نائبه السابق إيمرسون منانغاغوا.
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AFP
في أواخر أغسطس/آب، احتفل المسلمون بعيد الأضحى. وحرص المسلمون في نيجيريا على أداء صلاة العيد في الخلاء مع أطفالهم.
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AFP
شهدت دولة جنوب السودان في سبتمبر/ أيلول توقيع اتفاق سلام بين أطراف الحرب الأهلية هناك. وبدأت عملية نزع سلاح المليشيات المسلحة ومن بينهم الأطفال الذين تم تجنيدهم للقتال.
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EPA
أقامت غانا، مسقط رأس الأمين العام السابق للأمم المتحدة، كوفي عنان، مراسم تأبين للمسؤول الأممي السابق الذي توفي عن 80 عاما.
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Reuters
بائعات من غانا يحملن عصائر ومثلجات فوق رؤوسهن وهن يشاهدن موكب سيدة الولايات المتحدة الأولى، ميلانيا ترامب، أثناء مروره في العاصمة أكرا، أثناء زيارتها للبلاد في أكتوبر/تشرين الأول.
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Reuters
قامت ميلانيا ترامب بجولة في قارة أفريقيا شلمت عدة دول بينها مصر وكينيا. وأثارت صورتها هذه في كينيا بعض الانتقادات لظهورها مرتدية قبعة صيد أثناء رحلة سفاري في الغابة.
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Reuters
في نوفمبر/تشرين الثاني، أصبحت المهاجرة الصومالية الأصل إلهان عمر أول أمريكية من أصل صومالي تفوز بمقعد في البرلمان الأمريكي (الكونغرس).
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AFP
وخلال نفس الشهر أيضا بدأ موسم جمع القطن في مالي. واحتفل المزارعون والأطفال بهذه المناسبة باللهو على "الذهب الأبيض" بعد جمعه.
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EPA
فتاتان تؤديان رقصة باليه في حي كيبيرا الفقير في كينيا في نوفمبر/ تشرين الثاني.
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AFP
تظهر على الجدران في مصر صور لمحمد صلاح نجم منتخب "الفراعنة" ونادي ليفربول الإنجليزي. وقد فاز صلاح بجائزة بي بي سي لأفضل لاعب أفريقي في 2018.
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Getty Images
غواص جنوب أفريقي قرر الاحتفال بعيد الميلاد تحت الماء مع الأسماك وارتدى ملابس بابا نويل وحمل الطعام إلى الأسماك.
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AFP
انتهى عام 2018 بانتخابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث كان المتظاهرون ساخطين بسبب تأجيلها والقيود التي كانت مفروضة على حملات الدعاية.
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