عام 2018: أبرز الصور من قارة أفريقيا وعنها

  • 31 ديسمبر/ كانون الأول 2018

نستعرض معكم أبرز الصور من أفريقيا وعنها خلال عام 2018.

  • صور أفريقيا Reuters

    بدأ عام 2018 باحتفالات في نيجيريا. وهذه الصورة لأطفال يلهون ابتهاجا بالمناسبة في متنزه بالعاصمة أبوجا.

  • صور أفريقيا Reuters

    في يناير/كانون الثاني 2018، التهمت النيران أحد الأحياء الفقيرة في كينيا، وعجز السكان عن التعامل معها فاستخدموا مياه الصرف الصحي في محاولة لإخماد الحرائق.

  • صور أفريقيا AFP

    جورج وايا لاعب كرة القدم السابق، تقلد رسميا منصبه كرئيس ليبيريا في يناير/كانون الثاني، في أول انتقال سلمي للسلطة بين رئيسين منتخبين ديمقراطيا في البلد منذ عام 1944.

  • صور أفريقيا AFP

    في ساحل العاج، كانت هذه الوسادة على شكل شفاة تُباع في سوق بمدينة أبيدجان قبل أيام من الاحتفال بعيد الحب في فبراير/ شباط.

  • صور أفريقيا AFP

    مؤيدو زعيم المعارضة المخضرم في زيمبابوي، مورغان تسفانغيراي، ينعونه على طريقتهم الخاصة باستخدام الطبول، بعد وفاته عن 65 عاما في فبراير/ شباط الماضي.

  • صور أفريقيا Reuters

    فازت هذه النعجة بميدالية في مزاد استمر لمدة ثلاثة أيام في مدينة مصراتة الليبية في مارس/آذار.

  • صور أفريقيا AFP

    فتيات صوماليات تجمعن حول هاتف ذكي وهن يتبادلن الضحكات في أحد معسكرات اللجوء الكبيرة في كينيا، في أبريل/ نيسان الماضي.

  • صور أفريقيا AFP

    تلميذات في دولة جنوب أفريقيا في صورة التقطت منزل ويني ماديكيزيلا مانديلا، الزوجة السابقة للزعيم الراحل نيلسون مانديلا والناشطة ضد الفصل العنصري في البلاد، بعد يوم من وفاتها عن 81 عاما في أبريل/ نيسان.

  • صور أفريقيا AFP

    في أبريل/نيسان أيضا، نشرت الكاميرون قوات أمن في منطقتين تتحدثان اللغة الإنجليزية، بعدما شابت أعمال عنف حملة مطالبة بالاستقلال عن البلاد التي تتحدث الفرنسية.

  • صور أفريقيا AFP

    الممثلتان شيلا ميونيفا وسامنثا موغاتسيا شاركتا في مهرجان كان في فرنسا في مايو/ أيار، حيث عرض فيلمهما "رفيقي" الذي حظرته كينيا لأنه يحكي عن قصة حب بين فتاتين مثليتين.

  • صور أفريقيا Reuters

    بدأت في يونيو/ حزيران منافسات كأس العالم في روسيا، بمشاركة عدد من الدول الأفريقية ووجود مميز للمشجعين الأفارقة. في الصورة أحد مشجعي الكاميرون بين ركاب قطار الأنفاق في موسكو.

  • صور أفريقيا AFP

    في كينيا، تجمع عشاق كرة القدم لمتابعة مباراة في كأس العالم بين نيجيريا والأرجنتين على شاشة مثبتة على شاحنة.

  • صور أفريقيا AFP

    وفي السنغال، تجمع الآلاف أمام شاشة ضخمة لمتابعة مباراة منتخبهم "أسود التيرانغا" في المباراة التي خسروها أمام كولومبيا.

  • صور أفريقيا AFP

    التقطت هذه الصورة في يوليو/تموز لجانب من فعاليات مهرجان البربر في منطقة طانطان، غربي المغرب.

  • صور أفريقيا AFP

    أجرى رئيس وزراء إثيوبيا الجديد، آبي أحمد، الكثير من الإصلاحات، أبرزها رفع الحظر عن "جبهة تحرير أورومو". هذه المرأة كانت ضمن أنصار الجبهة أثناء احتفال في العاصمة أديس أبابا بعودة قادتها المنفيين من الخارج.

  • صور أفريقيا AFP

    شهدت زيمبابوي في أغسطس/آب أول انتخابات رئاسية بعد الإطاحة بالحاكم التاريخي للبلاد روبرت موغابي. وأفرزت عن فوز نائبه السابق إيمرسون منانغاغوا.

  • صور أفريقيا AFP

    في أواخر أغسطس/آب، احتفل المسلمون بعيد الأضحى. وحرص المسلمون في نيجيريا على أداء صلاة العيد في الخلاء مع أطفالهم.

  • صور أفريقيا AFP

    شهدت دولة جنوب السودان في سبتمبر/ أيلول توقيع اتفاق سلام بين أطراف الحرب الأهلية هناك. وبدأت عملية نزع سلاح المليشيات المسلحة ومن بينهم الأطفال الذين تم تجنيدهم للقتال.

  • صور أفريقيا EPA

    أقامت غانا، مسقط رأس الأمين العام السابق للأمم المتحدة، كوفي عنان، مراسم تأبين للمسؤول الأممي السابق الذي توفي عن 80 عاما.

  • صور أفريقيا Reuters

    بائعات من غانا يحملن عصائر ومثلجات فوق رؤوسهن وهن يشاهدن موكب سيدة الولايات المتحدة الأولى، ميلانيا ترامب، أثناء مروره في العاصمة أكرا، أثناء زيارتها للبلاد في أكتوبر/تشرين الأول.

  • صور أفريقيا Reuters

    قامت ميلانيا ترامب بجولة في قارة أفريقيا شلمت عدة دول بينها مصر وكينيا. وأثارت صورتها هذه في كينيا بعض الانتقادات لظهورها مرتدية قبعة صيد أثناء رحلة سفاري في الغابة.

  • صور أفريقيا Reuters

    في نوفمبر/تشرين الثاني، أصبحت المهاجرة الصومالية الأصل إلهان عمر أول أمريكية من أصل صومالي تفوز بمقعد في البرلمان الأمريكي (الكونغرس).

  • صور أفريقيا AFP

    وخلال نفس الشهر أيضا بدأ موسم جمع القطن في مالي. واحتفل المزارعون والأطفال بهذه المناسبة باللهو على "الذهب الأبيض" بعد جمعه.

  • صور أفريقيا EPA

    فتاتان تؤديان رقصة باليه في حي كيبيرا الفقير في كينيا في نوفمبر/ تشرين الثاني.

  • صور أفريقيا AFP

    تظهر على الجدران في مصر صور لمحمد صلاح نجم منتخب "الفراعنة" ونادي ليفربول الإنجليزي. وقد فاز صلاح بجائزة بي بي سي لأفضل لاعب أفريقي في 2018.

  • صور أفريقيا Getty Images

    غواص جنوب أفريقي قرر الاحتفال بعيد الميلاد تحت الماء مع الأسماك وارتدى ملابس بابا نويل وحمل الطعام إلى الأسماك.

  • صور أفريقيا AFP

    انتهى عام 2018 بانتخابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث كان المتظاهرون ساخطين بسبب تأجيلها والقيود التي كانت مفروضة على حملات الدعاية.

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