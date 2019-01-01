مصدر الصورة Reuters Image caption هجوم لحركة طالبان أفغانستان في ديسمبر/ كانون الأول الماضي

أكد مسؤولون أفغان مقتل أكثر من 20 شرطيا وإصابة عشرات آخرين بجروح في هجمات متفرقة شنتها حركة طالبان على مواقع للشرطة بمدينة ساريبول شمالي البلاد.

وقال وحيد الله أماني، المتحدث باسم حاكم إقليم ساريبول، لبي بي سي إن الهجمات بدأت مساء واستمرت إلى غاية منتصف الليل.

وأضاف أن نقاط الشرطة التي تعرضت للهجمات كانت قد أنشئت لحراسة آبار نفط صغيرة في المدينة.

ولا تزال طالبان تسيطر على موقعين للشرطة، وقد انسحبت من المواقع الأخرى بعدما أخذ المسلحون الذخيرة منها.

وذكرت وكالة أنباء محلية أن قائد الشرطة المحلية، خليل خان، لقي مصرعه أيضا في الهجمات.

وتنتشر حركة طالبان بقوة في إقليم ساريبول، وقد تعزز حضورها بعدما تمكنت عناصرها من دحر تنظيم الدولة الإسلامية وإخراجه من المنطقة، في يوليو/ تموز من العام الماضي.