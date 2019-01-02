اعتقال ألماني دهس مهاجرين عشية رأس السنة

مصدر الصورة AFP Image caption الشرطة تطوق مكان الحادث في بوتروب

اعتقلت السلطات الألمانية رجلا في الخمسين من عمره للاشتباه في قيامه بهجوم عنصري بعد أن دهس عددا من الأشخاص بسيارته، ومن بينهم سوري وأفغاني.

وأصيب أربعة أشخاص، وما زال أحدهم في المستشفى.

وقالت الشرطة إن الرجل صدم عددا من المشاة في ميدان مزدحم في بلدة بوتروب، شمال غربي ألمانيا، بعيد منتصف الليل في عشية رأس السنة.

ووردت تقارير عن أن الرجل قال تعليقات عنصرية عند اعتقاله.

وقالت الشرطة إن سائق السيارة حاول في وقت سابق دهس أحد المشاة، ولكنه تمكن من الابتعاد عن السيارة. وفي وقت لاحق، استهدف عددا من الأشخاص في محطة للحافلات بالقرب من مدينة إسين.

وقال هربرت ريول، وزير الداخلية في ولاية شمال الراين ويستفاليا "تعمد رجل ألماني أن يصدم مجموعة من الأشخاص...كانت مكونة من مجموعة من الأجانب. كان لدى الرجل نية واضحة لقتل الأجانب".

وقال تصريح سابق من الشرطة والادعاء إن "المحققون يشتبهون في هجوم متعمد قد يكون على صلة بآراء السائق المعادية للأجانب. إضافة إلى ذلك أوضحت تحقيقات أولية الحالة العقلية للسائق".