اعتقلت السلطات البريطانية إيرانيا وبريطانيا للاشتباه في دوريهما في ترتيب "تنقل مهاجرين غير شرعيين" عبر القناة الإنجليزية إلى الأراضي البريطانية، بحسب الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة.

وأوضحت الوكالة أن المعتقلين في مدينة مانشستر هما إيراني يبلغ من العمر 33 عاما وبريطاني له من العمر 24 عاما.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن أعادت السلطات البريطانية نشر دوريات بحرية من البحر الأبيض المتوسط إلى القناة الإنجليزية إثر تزايد أعداد المهاجرين الذين يحاولون عبورها.

وقد وصل إلى بريطانيا ما مجموعه 239 شخصا في قوارب منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني.