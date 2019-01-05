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اعتقلت السلطات الروسية الأمريكي بول ويلان، البالغ من العمر 48 عاما، بتهمة التجسس، وتقول أسرته إنه كان في موسكو لحضور حفل زفاف صديق له.

فمن هو بوب ويلان الذي يواجه قضاء أعوام في السجن بروسيا بعد اعتقاله الشهر الماضي واتهامه بالتجسس؟

3 جنسيات

يحمل ويلان جنسية ثلاث دول وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وجمهورية أيرلندا.

وولد في كندا لأبوين بريطانيين انتقلا إلى الولايات المتحدة في طفولته.

ويظهر سجله العسكري أنه انضم إلى مشاة البحرية عام 1994 بعد ست سنوات من بدء عمله كضابط شرطة في ميتشغان.

وعمل مديرا لتكنولوجيا المعلومات بشركة "كيلي سيرفيسز" في أوائل الألفية وقد تم نشره ضمن قوات مشاة البحرية لاحقا في العراق في عامي 2004 ثم 2006.

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وخلال عمله في مشاة البحرية قام بأول رحلة إلى روسيا وهي الرحلة التي نشر تفاصيلها بموقعه الذي أغلق لاحق، وكان قد كتب أنه قضى وقتا ممتعا وهو يستكشف موسكو وسان بطرسبرغ.

وقد سرح من مشاة البحرية عام 2008 لسوء السلوك.

وتقول وثائق البنتاغون إن التسريح ارتبط باتهام بالسرقة، حيث اتهم باستخدام أرقام بطاقة الضمان الاجتماعي لشخص آخر في كتابة شيكات بدون رصيد.

واستمر ويلان في عمله بشركة كيلي سيرفيسز حيث رقي إلى منصب رفيع عام 2010.

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وتضمنت مهامه في الشركة مسؤولية الأمن وإجراء التحقيقات وإبرام بعض الصفقات.

وترك الشركة عام 2016 ليصبح مديرا للأمن بشركة بورغوارنر لقطع غيار السيارات، والتي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها.

وتضمن دوره الإشراف على الأمن بمنشآت الشركة في ميتشغان وحول العالم. وقالت الشركة إنه لا يوجد لها منشآت في روسيا.

"كريم وصيق مخلص"

ومنذ زيارته الأولى لروسيا عام 2006 قام ويلان بعدة زيارات لاحقة، كما يتردد أن له حساب على موقع التواصل الاجتماعي الروسي VKontakte المماثل لفيسبوك.

وطلب منه حضور حفل زفاف زميل سابق بمشاة البحرية وأقيم في موسكو في 28 ديسمبر/كانون أول الماضي بسبب معرفته الجيدة بروسيا،، وذلك بحسب ما ذكره شقيقه ديفيد لبي بي سي.

وقال:"بول رجل كريم جدا وصديق مخلص ومن هذا المنطلق طلب منه صديق الذهاب إلى روسيا لمساعدته في حفل زفافه، ونظرا لخبرته ومعرفته بروسيا شعر أن بوسعه مساعدة مجموعة من الأمريكيين الذين لا يعرفون موسكو."

ومن ناحية أخرى، تقول وكالة اف اس بيالأمنية الروسية إنه ضبط متلبسا بالتجسس في موسكو ووجه له الاتهام بذلك.

ويقول جيمس لاندل مراسل بي بي سي الدبلوماسي إن هناك أنباء غير مؤكدة بشأن ضبطه وهو يتلقى ذاكرة رقمية تحوي قائمة بأسماء مسؤولين استخباراتيين روس.

مصدر الصورة Getty Images Image caption وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت حذر روسيا

وهناك تكهنات أخرى بأن دوافع القبض على ويلان ربما تكون مبادلته بالجاسوسة الروسية التي اعتقلت في أمريكا الشهر الماضي ماريا بوتينا.

ووصف ديفيد ويلان المزاعم حول شقيقه بأنها هراء.

وقال:" ليس بوسعي أن أتخيل أن رجلا بخلفية قانونية وعسكرية يعمل في أمن مؤسسة حاليا ويدرك مخاطر السفر ينتهك أي قانون فكيف الحال بقانون يتعلق بالتجسس".

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وقالت القنصلية الأيرلندية في موسكو إنها طلبت السماح للقنصل برؤيته، مشيرة إلى أن الحكومة الإيرلندية ستقدم له كل مساعدة ممكنة.

وحذر وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت روسيا من استخدام ويلان كـ"مخلب في لعبة شطرنج دبلوماسية". مشيرا إلى أنه سيتم تقديم كل الدعم لويلان.

وقالت الولايات المتحدة إن سفيرها في موسكو سيزور ويلان في مقر اعتقاله.