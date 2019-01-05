قتلى وجرحى في إطلاق نار بولاية كاليفورنيا الأمريكية

مصدر الصورة Reuters Image caption طلبت الشرطة من المواطنين الابتعاد عن موقع الحادث (صورة أرشيف)

قتل ثلاثة أشخاص وجرح أربعة آخرون في إطلاق نار قرب مدينة لوس أنجيليس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقال مسؤول في الشرطة لوكالة أنباء فرانس برس إن الشرطة تلقت بلاغا بوقوع إطلاق نار صباح الجمعة طال سبعة أشخاص.

وقد أعلنت وفاة ثلاثة، ونقل اثنان آخران إلى المستشفى للعلاج.

وأضاف المسؤول أن جميع الذين طالهم الحادث رجال. وقال شهود عيان لصحيفة لوس أنجيليس تايمز إن عراكا نشب في صالة الألعاب.

وحذرت الشرطة المحلية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" المواطنين من الاقتراب من مكان الحادث.

وتبعد مدينة تورانس الساحلية، التي وقع فيها الحادث، مسافة 32 كيلومترا عن مركز مدينة لوس أنجيليس.

وبحسب شرطة المدينة، فإن محققين يعكفون على محاولة التعرف على هوية المشتبه بهم في الحادث.

يذكر أن حوالي 40 ألف شخص فقدوا حياتهم في الولايات المتحدة عام 2017 نتيجة إطلاق النار، بما فيها حالات الانتحار.