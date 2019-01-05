مجموعة مختارة من أفضل الصور في وداع عام واستقبال عام جديد

الشرطة الهندية تفض بالقوة اعتصام احتجاجي لأعضاء اتحاد طلاب كيرالا، الجناح الطلابي لحزب الكونغرس المعارض، اعتراضا على دخول سيدة لمعبد ساباريمالا في كوتشي. وخرقت سيدتان الحظر المفروض منذ قرون على دخول النساء إلى المعبد. ورغم أن المحكمة العليا الهندية ألغت الحظر إلا أن المحتجين مازالوا يمنعون هذا.