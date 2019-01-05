مجموعة مختارة من أفضل الصور في وداع عام واستقبال عام جديد
من السباحة في نهر متجمد إلى انقطاع الكهرباء أثناء الانتخابات وزيارة لمهرجان الثلج، اختياراتنا لأفضل الصور والأخبار المصورة من جميع أنحاء العالم خلال الأيام الأخيرة من 2018 وبداية 2019.
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ILYA NAYMUSHIN/REUTERS
رجل يرتدي ملابس سانتا كلوز (بابا نويل) بنسخته الروسية، يساعد سيدة في النزول للسباحة وسط الثلوج في نهر ينسي ريفر، أثناء احتفال أعضاء نادي "كرايوفيل لسباحي الشتاء" ببداية العام الجديد، على طريقتهم الخاصة في مدينة كراسنويارسك، في روسيا.
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ISSEI KATO/REUTERS
الملاكم الأمريكي فلويد مايويذر، يفوز على منافسه الياباني تنشين ناسوكاوا، بالضربة القاضية أثناء نزال في العاصمة اليابانية طوكيو. عاد البطل الأمريكي، الفائز ببطولة العالم في الوزن الثقيل خمس مرات، من الاعتزال ليقضي على متحديه الياباني بطل "الكيك بوكسنغ" في 140 ثانية فقط.
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CAROLINE THIRION/AFP
تسبب انقطاع الكهرباء أثناء فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية بجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى استخدام المشرفين كشافات لمعرفة النتيجة. وجرت الانتخابات الرئاسية بعد تأجيل لمدة عامين تحت إشراف المفوضية الوطنية المستقلة للانتخابات.
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BRETT HEMMINGS/GETTY IMAGES
استقبل العالم العام الجديد 2019 بموجة احتفالات ضخمة وإطلاق كميات هائلة من الألعاب النارية. وفي مدينة سيدني الأسترالية استمرت الاحتفالات وإطلاق الألعاب النارية أكثرمن 12 دقيقة فوق جسر "هاربور بريدج".
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TONY GENTILE/REUTERS
البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، يلعب بكرة قدم على إصبعه مع أحد لاعبي سيرك كوبا، أثناء استعراض جماهيري بحضور البابا، في قاعة بول السادس بمقر الفاتيكان.
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ANTONIO LACERDA/EPA
حصان جامح خرج عن سيطرة الفارس أثناء حفل تنصيب رئيس البرازيل الجديد جائير بولسونارو، وكان الرئيس وزوجته ميشيل يستقلان سيارة رولز رويس كلاسيكية مكشوفة في موكب احتفالي باتجاه قصر بلانتو لأداء اليمين الدستورية.
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TIM K JENSEN/RITZAU SCANPIX/REUTERS
إغلاق جسر الحزام العظيم "غريت بيلت" في الدانمرك من الإتجاهين بسبب حادث قطار. وتسببت عاصفة شديدة في الحادث عندما ضربت عربة قطار شحن عابر قطار ركاب ما أدى إلى توقف الحركة.
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SIVARAM V/REUTERS
الشرطة الهندية تفض بالقوة اعتصام احتجاجي لأعضاء اتحاد طلاب كيرالا، الجناح الطلابي لحزب الكونغرس المعارض، اعتراضا على دخول سيدة لمعبد ساباريمالا في كوتشي. وخرقت سيدتان الحظر المفروض منذ قرون على دخول النساء إلى المعبد. ورغم أن المحكمة العليا الهندية ألغت الحظر إلا أن المحتجين مازالوا يمنعون هذا.
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TYRONE SIU/REUTERS
زائرون يشاهدون المنحوتات الثلجية المعروضة في المهرجان السنوي للثلوج، المقام في مدينة هاربين، في إقليم هيلونغيانغ في الصين.
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