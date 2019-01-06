انهيار منجم ذهب في أفغانستان يقتل ثلاثين شخصا

مصدر الصورة Getty Images Image caption ينتشر نشاط التعدين غير الشرعي في أفغانستان لاستخراج الثروات الطبيعية

لقي ثلاثون شخصا على الأقل مصرعهم إثر انهيار منجم ذهب في شرق أفغانستان، وفقا لمسؤولين.

ووقع الانهيار في مدينة كوهستان في ولاية باداخشان الأفغانية الأحد.

وأشارت تقارير إلى أن قرويين في المنطقة حفروا ممرا ضيقا في مجرى نهر بلغ عمقه 60 مترا لاستخراج الذهب، لكنهم حوصروا بداخله بعد انهياره.

وتتمتع أفغانستان بثروات طبيعية هائلة، لكن أغلب المناجم القديمة في البلاد تفتقر إلى الصيانة اللازمة، ما يجعلها تشكل خطرا على سلامة العاملين بها.

عمال مناجم يحتجزون 43 كيلوغراما من الذهب في نزاع مع شركتهم السابقة

وأشارت تقارير إلى أن القرويين كانوا يستخدمون جرافة في موقع العمل عندما انهار المنجم، ما أسفر عن إصابة سبعة أشخاص على الأقل بخلاف القتلى.

وقال نك محمد نازاري، المتحدث باسم حاكم ولاية باداخشان، لوكالة الأنباء الفرنسية إن "القرويين يمارسون هذا العمل منذ عشرات السنوات دون أي رقابة من الحكومة على هذا النشاط".

وأضاف: "أرسلنا فرق إنقاذ إلى المنطقة، لكن سكان المنطقة كانوا قد بدأوا بالفعل في نقل جثامين الضحايامن موقع الحادث".

ولا تزال أفغانستان تتمتع بثروات طبيعية لم تبدأ عمليات استخراجها بسبب الصراع مع طالبان، وكان البديل هو انتشار نشاط التعدين غير الشرعي الذي يمارسه القرويون ومقاتلي طالبان الذين يستخدمونه كمصدر أساسي للتمويل.

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