حكومة الغابون تعلن "إحباط محاولة انقلاب عسكري"

مصدر الصورة Reuters Image caption علي بونغو كان غائبا عن البلاد لمدة شهرين

قال متحدث باسم الحكومة في الغابون إن الأوضاع السياسية في البلاد "تحت السيطرة"، بعد محاولة انقلاب عسكري فاشلة.

وقال غي برتراند مابانغو في حديث لبي بي سي إن السلطات اعتقلت أربعة من المتمردين، ولا يزال الخامس هاربا.

وكانت مجموعة من صغار الضباط في الجيش أعلنت سيطرتها على الحكم، وعزل الرئيس علي بونغو، الذي تحكم عائلته البلاد منذ 50 عاما.

وقال الضباط إنهم دبروا الانقلاب من أجل "التصحيح الديمقراطي".

وبعد إعلان السيطرة على مقر الإذاعة الوطنية في الرابعة والنصف صباحا، قرأ الضباط بيانا مقتضبا أعلنوا فيه تشكيل "مجلس التصحيح الوطني".

وقال الضباط إن خطاب الرئيس بمناسبة العام الجديد خيب ظنهم، ووصفوه بأنه "محاولة للتشبث بالسلطة".

مصدر الصورة Gabon Television Image caption الضباط قالوا إن الرئيس علي بونغو خيب آمالهم

وتولى علي بونغو الرئاسة في 2009 خلفا لوالده عمر بونغو. وأعيد انتخابه بفارق ضئيل في 2016 في انتخابات شابتها أعمال العنف وتهم التزوير.

وكان بونغو غائبا عن البلاد لمدة شهرين بعد تقارير عن إصابته بسكة دماغية، ونقل للعلاج في السعودية، ثم قضى فترة نقاهة في المغرب.

وقد أرسل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، جنودا إلى الغابون لحماية المواطنين الأمريكيين، بعد اندلاع احتجاجات في جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة بسبب الانتخابات.