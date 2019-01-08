كيم جونغ أون يصل إلى الصين في رابع زيارة خلال عام واحد

مصدر الصورة EPA Image caption زار كيم جونج أون الصين أربع مرات خلال 2018

وصل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى الصين في زيارة لم يعلن عنها مسبقا استجابة لدعوة الرئيس الصيني شي جينبينغ، وفقا لما نشرته وسائل إعلام رسمية صينية.

وتستمر زيارة جونغ أون وقرينته ري سول جو إلى الصين حتى العاشر من يناير/ كانون الثاني الجاري.

وأشارت تقارير إلى أن الزيارة تهدف إلى استئناف المفاوضات بين الجانبين تمهيدا لقمة ثانية تجمع الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتفيد تقارير بأن رئيس كوريا الشمالية سافر إلى الصين في قطاره المصفح.

وتعد هذه رابع زيارة يقوم بها كيم جونغ اون إلى الصين خلال عام واحد.

وأشارت تقارير إلى أن الثلاثاء يوافق عيد ميلاد زعيم كوريا الشمالية الخامس والثلاثين رغم أن وسائل الإعلام الكورية الشمالية لم تؤكد هذه الأنباء.

وتعتبر الصين أهم حليف دبلوماسي لكوريا الشمالية، كما أنها الشريك التجاري الأهم لبيونغيانغ والداعم الرئيسي لها.

وقال هاري جيه كازيانيس، مدير دراسات الشؤون الدفاعية بمركز الصالح الوطني، لوكالة أنباء رويترز إن "كيم جونغ أون متحمس لإبلاغ إدارة ترامب بأن لديه خيارات دبلوماسية واقتصادية بخلاف ما يمكن أن تقدمه واشنطن وسول".

ولم يلتق كيم جونغ أون برئيس الصين خلال السنوات الست الأولى من صعوده إلى السلطة، ولكنه سافر إلى الصين ثلاث مرات العام الماضي.

مصدر الصورة Getty Images Image caption لم يُعلن عن أي من الزيارات التي قام بها جونج أون للصين قبل بدء أي منها

وتقول لورا بيكر، مراسلة بي بي سي في سيول، إن الزيارة الأخيرة، التي تستمر لثلاثة أيام، قد تثير تكهنات باقتراب عقد قمة أمريكية كورية شمالية ثانية.

وقال ترامب لوسائل إعلام في وقت سابق إن "حوارا جيدا" دار مع كوريا الشمالية، لكن العقوبات الأمريكية على بيونغيانغ سوف تستمر.

وكان كيم جونغ أون، قد أكد في خطابه بمناسبة العام الجديد أنه ملتزم بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، لكنه حذر من إمكانية تغير مسار الأحداث حال استمرار العقوبات الأمريكية.

وتوقف التقدم على صعيد التعاون الدبلوماسي بين الزعيمين الأمريكي ترامب والكوري الشمالي جونغ أون منذ القمة التاريخية التي انعقدت بين الجانبين في سنغافورة في يونيو/ حزيران الماضي. ووقع الزعيمان اتفاقا تعهدا خلاله بنزع السلاح النووي من المنطقة، لكنهما لم يعلنا أي تفاصيل عن هذا الاتفاق.