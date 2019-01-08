تعليق الرحلات المغادرة من مطار هيثرو بعد رصد طائرة مسيّرة

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عُلقت الرحلات الجوية المغادرة من مطار هيثرو بعد رصد طائرة مسيرة في أجواء المطار، حسبما قال متحدث باسم المطار.

وقال المتحدث في بيان رسمي إن تعليق الرحلات المغادرة فقط هو مجرد "إجراء احترازي لحين التحقيق في الحادث".

وأضاف "نتعامل حاليا مع رصد طائرة مسيرة في هيثرو ونعمل عن قرب مع شرطة العاصمة لمنع أي تهديد لسلامة تشغيل المطار".

كانت السلطات قد أوقفت العمل في مطار غاتويك، خارج لندن، أواخر الشهر الماضي بعد رصد عدد من الطائرات المسيرة في أجواء المطار.

وتقول صحفية بي بي سي، الموجودة على متن إحدى الطائرات في هيثرو إن المسؤولين في المطار لم يخبروا المسافرين رسميا بما يجري، وسبب تأخر إقلاع الطائرات.

وكان نحو 140 ألف مسافر تأخرت رحلاتهم 36 ساعة في مطار غاتويك بين 19 و21 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وألغيت نحو 100 رحلة في ثلاثة أيام بسبب رصد طائرات مسيّرة في الأجواء.

وقالت إدارة مطار غاتويك إنها أنفقت 5 ملايين جنيه استرليني لمنع تكرار هذه الحوادث.

وأكدت إدارة مطار هيثرو أنها ستقتني تجهيزات تمنع تحليق الطائرات المسيّرة.

وعبر مسافرون عن تذمرهم من تأخر رحلاتهم بسبب هذه الحادث.