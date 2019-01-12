من هو علي بونغو رئيس الغابون الماسوني المتحول للإسلام؟

مصدر الصورة Getty Images

عين رئيس الغابون علي بونغو رئيسا جديدا للوزراء في محاولة على ما يبدو لتأكيد سيطرته على السلطة بعد أيام من فشل محاولة انقلاب ضده.

وأعلن التلفزيون الرسمي أن بونغو عين جوليان كوغيه بيكاليه رئيسا للوزراء خلفا لإيمانويل إسوزيه غونديه الذي تولى المنصب منذ عام 2016.

وشهدت فترة تولي إسوزيه جونديه لرئاسة الوزراء تراجعا في إنتاج النفط وأسعاره مما قلص العائدات وزاد من الديون وأثار مشاعر الاستياء في الدولة العضو في أوبك.

ويتعافى بونغو في الخارج منذ شهرين من إصابته بجلطة.

وجرى اعتقال أو قتل كل مدبري محاولة الانقلاب بعد ساعات من استيلائهم على محطة الإذاعة الوطنية.

فماذا نعرف عن بونغو؟

خارج الغابون

ولد علي بونغو باسم ألان برنار بونغو في الكونغو برازافيل المجاورة في فبراير/شباط عام 1959.

ويثور الجدل حول مولده وتقول الشائعات التي ينفيها إنه تم تبنيه من جنوب شرقي نيجيريا خلال حرب البيافرا.

مصدر الصورة SYLVIA BONGO ONDIMBA/ INSTAGRAM Image caption عائلة بونغو .. زوجته المولودة بفرنسا والأبناء الـ 4

وكان الصغير ألان في المدرسة الابتدائية عندما استولى والده ألبرت برنار بونغو على السلطة في الغابون عام 1967.

وفي سن التاسعة تم إرساله إلى مدرسة راقية بضواحي العاصمة الفرنسية باريس ولاحقا التحق بجامعة السوربون حيث درس القانون.

حكومة الغابون تعلن إحباط محاولة انقلاب عسكري

وفي عام 1973 أصبح ألان عليا بعد تحوله ووالده عمر للإسلام، وهما فقط من أقدم من الأسرة على هذه الخطوة.

واعتبر الكثيرون أن هذه الخطوة كان هدفها جذب الاستثمارات من الدول المسلمة.

موسيقى وكرة

كان علي بونغو قد أظهر في شبابه المبكر اهتماما بكرة القدم والموسيقى التي ورث الاهتمام بها من والدته المغنية الغابونية بيشنس داباني، ففي عام 1977 أصدر ألبوما غنائيا باسم "إيه براند نيو مان" ، أنتجه تشارلز بوبيت مدير أعمال الفنان الأمريكي جيمس براون.

وبعد 4 سنوات من هذا الألبوم تحول للسياسة فعمل وزيرا للخارجية لمدة 3 سنوات ثم وزيرا للدفاع وهو المنصب الذي احتفظ به 10 سنوات.

اهمل يوتيوب الرسالة التي بعث بها GERMAN 799 تحذير: المحتوى من طرف ثالث قد يتضمن إعلانات نهاية يوتيوب الرسالة التي بعث بها GERMAN 799 حقوق نشر الصورة GERMAN 799 GERMAN 799

ولم ينظر إليه الشعب باعتباره خليفة لوالده إلا بعد نجاحه في إعادة هيكلة الجيش.

وعقب وفاة والده عام 2009، ترشح بونغو للرئاسة وفاز بـ 42 في المئة من الأصوات.

وعندما فاز في انتخابات الرئاسة عام 2016 وجه له منافسه جان بينغ اتهامات بتزوير النتائج، وهو الأمر الذي نفاه الحزب الديمقراطي الغابوني الحاكم.

مزاعم فساد

ولم تكن المنظمات الحقوقية فقط التي انتقدت حكم بونغو بل اتهمت المعارضة أسرة بونغو بالفساد.

فقد كشف تحقيق للشرطة الفرنسية استغرق 7 سنوات أن 39 عقارا ملكا لعائلة بونغو في فرنسا و9 سيارات فارهة ولكن التحقيق توقف عام 2017 لعدم توافر أدلة على "مكاسب غير مشروعة" يمكن توجيه اتهامات على أساسها.

وقد نفت الأسرة بشدة اتهامات الفساد.

مصدر الصورة STEVE JORDAN/AFP/GETTY IMAGES Image caption بونغو وميسي

كما يواجه بونغو انتقادات أيضا لدوره البارز في الحركة الماسونية التي يقود جناحها في الغابون علنا.

وفي مواجهة هذه الانتقادات يدافع عنه أنصاره قائلين إنه يحاول تنويع مصادر البلاد عوضا عن اعتمادها على النفط الذي تراجعت عائداته حيث جعل هدفه تحول البلاد إلى التكنولوجيا المتقدمة وجذب الاستثمارات التي قام من أجلها بالعديد من الرحلات إلى الخارج.

وكان في رحلة للسعودية في مؤتمر اقتصادي في أكتوبر/تشرين أول عام 2018 عندما مرض ودخل المستشفى ثم توجه للمغرب في نوفمبر/تشرين ثاني ومازال هناك.

وربما يكون الغموض الذي يحيط بمرضه أحد أسباب محاولة الانقلاب الفاشل. وحتى هذه اللحظة يبدو أن خيوط السلطة مازالت في يده.