مقتل 21 شخصا جراء انهيار منجم فحم شمال غربي الصين

مصدر الصورة AFP/Getty Images Image caption (أرشيف) الصين شهدت العديد من الحوادث في قطاع التعدين خلال الأعوام الماضية

قتل 21 شخصا، على الأقل، جراء انهيار منجم فحم شمال غربي الصين، بحسب ما ذكره مسؤولون.

ونقلت وكالة شينخوا الرسمية عن مسؤولين محليين قولهم إن 87 شخصا كانوا يعملون داخل منجم بمقاطعة شنشي عندما وقع الحادث.

ولا تزال التحقيقات جارية للتعرف على ملابسات الحادث الذي وقع في منجم تابع لشركة بايجي المحدودة للتعدين بمدينة شنمو.

وأنقذ 66 عاملا بعد انهيار سقف المنجم يوم السبت.

وشهدت الصين العديد من الحوادث في قطاع التعدين خلال الأعوام الماضية بسبب عدم كفاية إجراءات السلامة.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، قتل 7 أشخاص في حادث بمنجم فحم جنوب غربي البلاد.

وقتل 21 من العمال بأحد المناجم في أكتوبر/تشرين الأول بعدما تسبب الضغط في تحطم الصخور داخله، وإغلاق المدخل، وظل العمال عالقين.

وبحسب إدارة سلامة مناجم الفحم الوطنية في الصين، وقعت 375 حالة وفاة مرتبطة بمناجم الفحم خلال العام 2017.