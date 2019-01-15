جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو لحظة اعتقال شرطة لندن لرجل يحمل سيفا في محطة القطارات

اعتقلت الشرطة رجلا كان يحمل ساطورا ضخما ويلوح به في ساعة الذروة على رصيف محطة قطارات تولس هيل جنوبي لندن بعد الساعة 18:30 بتوقيت غرينتش يوم الاثنين.

ورصدت الكاميرات في ساعة الذروة حالة الرعب التي انتابت مستقلّي القطار الذين كانوا موجودين على رصيف المحطة أمام حامل الساطور الذي كان يتتبعهم قبل أن يصعقه أفراد الشرطة ويطرحونه أرضا.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على رجل يبلغ 59 من عمره للاشتباه في ضلوعه في جريمة قتل وحيازة سلاح هجومي.

وكتب أحد شهود العيان على تويتر قائلا: "رجل في محطة قطارات تولس هيل يحمل ساطورا ضخما ألقت الشرطة القبض عليه للتو."

وأثنى كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي على السرعة التي تعاملت بها الشرطة مع الحادث.

مصدر الصورة @littlemanalex1

وقال ماتفان برايسي: "تهانينا للشرطة التي تعاملت مع حادث ليلة الأمس في تولس هيل على نحو شديد الاحترافية واحتوت موقفا صعبا بطريقة آمنة."

وقالت كارولين على وسائل التواصل الاجتماعي: "الشرطة كالعادة أبلت بلاء حسنا - أنتم قمتم بعمل رائع طوال الوقت وشكرا لكم للحيلولة دون وقوع وفيات وإصابات - كان زوجي موجودا في تولس هيل في ذلك التوقيت."

وصرحت شرطة النقل البريطانية بأنه لم ترد تقارير عن إصابات وبأن ما حدث لا يعتقد أن يكون له علاقة بالإرهاب.

وتزامن الحادث مع إعلان عمدة لندن صديق خان عن تعيين ليب بيك، التي تتولى قيادة مجلس منطقة لامبث، في منصب مديرة وحدة تقليص العنف التي استحدثت مؤخرا.

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