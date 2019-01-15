مصدر الصورة EPA Image caption التدمير أصاب منازل مجاورة

تقول حركة طالبان أفغانستان إن مسلحيها نفذوا تفجيرا بشاحنة ملغومة قرب مجمع شديد التحصين في العاصمة كابول قتل فيه أربعة أشخاص مساء الاثنين.

وقال متحدث باسم الحركة إن خمسة من مهاجميها شاركوا في الهجوم.

واستهدف المهاجمون مكاتب بعض المنظمات الأجنبية.

ودمر التفجير مدخل المجمع وعددا من المنازل المجاورة بشدة.

وقال مسؤولون أفغان إن أكثر من 110 أشخاص، من بينهم نساء وأطفال، أصيبوا في الهجوم.

وحدث الهجوم في الوقت الذي يزور فيه مبعوث الولايات المتحدة للسلام، زلماي خالدزاد، المنطقة لعقد اجتماعات تهدف إلى إنهاء الصراع في أفغانستان.