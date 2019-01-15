الجدول الزمني لرحلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

في ما يلي رحلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي منذ البداية وحتى الآن:

23 يناير/كانون الثاني 2013: اعلان رئيس وزراء بريطانيا السابق ديفيد كاميرون عن تأييده إجراء استفتاء على عضوية بلاده في الاتحاد الأوروبي.

22 مايو/ أيار 2014: حزب الاستقلال البريطاني بزعامة نايجل فراج يحقق فوزاً كبيراً في انتخابات البرلمان الأوروبي ويصبح صاحب الكتلة البريطانية الأكبر في البرلمان الأوروبي ويحصل على 26 في المئة من أصوات الناخبين البريطانيين. كما أن الحزب الذي يتمحور كل برنامجه السياسي حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يحقق مكاسب كبيرة في الانتخابات البلدية التي شهدتها البلاد.

7 مايو/آيار 2015: فوز حزب المحافظين في الانتخابات البرلمانية بأغلبية 12 مقعداً وكان من ضمن تعهداته خلال حملة الانتخابات إجراء استفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.

23 يونيو/تموز 2016: إجراء استفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد و52 في المئة من الناخبين يؤيدون الخروج من الاتحاد وديفيد كاميرون الذي كان يؤيد البقاء في الاتحاد الاوروبي يقدم استقالته فوراً.

14 يوليو/تموز 2016: تيريزا ماي تتولى منصب رئيسة الوزراء.

29 مارس/آذار 2017: بريطانيا تطلب تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة الخاصة بعضوية الاتحاد الأوروبي والتي تتعلق بحق الأعضاء بالانسحاب من الاتحاد من طرف واحد.

8 يونيو/حزيران 2017: ماي تدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة وحزب المحافظين يفقد أغلبيته البرلمانية واتفاق بين المحافظين والحزب الاتحاد الديمقراطي الإيرلندي لتحقيق أغلبية برلمانية تسمح للمحافظين بالاستمرار في الحكم.

26 يونيو/حزيران 2017: بدء المفاوضات الرسمية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

13 ديسمبر/كانون الاول 2017: النواب المحافظون في البرلمان البريطاني يقفون إلى جانب حزب العمال المعارض وتبني قرار يلزم الحكومة بعرض أي اتفاق بريكست بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي على البرلمان للتصويت عليه.

15 ديسمبر/كانون الاول 2017: الانتقال إلى المرحلة الثانية من المفاوضات بعد التوصل إلى اتفاق حول المبلغ المتوجب على بريطانيا دفعه للاتحاد والحدود الإيرلندية وحقوق المواطنين الأوروبين المقيمين في بريطانيا.

19 مارس/ اذار 2018: بريطانيا والاتحاد الأوروبي يحققان تقدما كبيرا في المفاوضات ويتوصلان إلى اتفاقية لخروج بريطانيا من الاتحاد وتحديد تاريج بدء المرحلة الانتقالية بعد التوقيع على الاتفاق ووضع المواطنين الأوروبيين في بريطانيا والبريطانيين في دول الاتحاد خلال المرحلة الانتقالية وبعدها. كما تم التوصل إلى بيان حول العلاقة المستقبلية بين الطرفين.

31 اكتوبر/تشرين الاول 2018: كبير المفاوضين الأوروبيين يقول إن المفاوضات يجب أن تنتهي قبل نهاية اكتوبر لكي يكون هناك متسع من الوقت أمام الدول الأعضاء في الاتحاد وعددها 27 للتوقيع على الاتفاق.

29 مارس/آذار 2019: يدخل اتفاق بريكست حيز التنفيذ وتخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

31 دسمبر/ كانون الاول 2020: تنتهي المرحلة الانتقالية وتدخل العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الطرفين مرحلة جديدة.