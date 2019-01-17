دعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الأربعاء النواب في مجلس العموم إلى العمل معا لتنفيذ اتفاق الخروج من الاتحاد الاوروبي "بريكست".

وقالت ماي إن على النواب وضع "المصالح الشخصية جانباً" و"العمل بصورة بناءة" للمضي قدماً وتنفيذ خطة الخروج.

ونجت ماي من تصويت بحجب الثقة عن حكومتها بـ 325 صوتا مقابل 306 أصوات، الأمر الذي أدى إلى تفادي إجراء انتخابات عامة.

وكانت رئيسة الوزراء منيت قبل 24 ساعة فقط بهزيمة قاسية في التصويت على اتفاقها للخروج من الاتحاد الأوروبي فيما اعتبر أكبر هزيمة لحكومة في تاريخ بريطانيا.

والتقت ماي مساء الأربعاء بزعماء الحزب الوحدوي الديموقراطي الايرلندي، والليبرالي الديمقراطي وحزب العمال، إلا أنها لم تقابل جيرمي كوربن، زعيم حزب العمال.

اتفاق بريكست: ماي تواجه تحديا جديدا بالتصويت على حجب الثقة عن حكومتها

تيريزا ماي تفوز بثقة أعضاء البرلمان بأغلبية 325 صوتا مقابل 306 أصوات

وقالت "أشعر بخيبة أمل لأن زعيم حزب العمال لم يقرر حتى الآن المشاركة، ولكن الباب لا يزال مفتوحاً".

إلا أن كوربن أكد أنه قبل إجراء أي "مناقشات إيجابية"، ينبغي على رئيسة الوزراء استبعاد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون أي اتفاق.

وقالت مراسلة بي بي سي، لورا كونسبرغ إن " حزب العمال كان واضحاً، وأكد انه في حال لم تصدر رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بياناً تقول فيه إن بريطانيا لن تنسحب من الاتحاد الأوروبي من دون أي خطة مدروسة، فإن كوربن لن يشارك في المحادثات".

وأضافت أن قرار حزب العمال غير واضح، لأن الكثير من أعضائه لا يريدون بريكست - الأمر الذي يعني أن كوربن قد يتعرض لانتقادات إذا ساعد في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

"واجبي تحقيق بريكست"

وقالت ماي إنني "أتفهم أن الكثير من الأشخاص لديهم حياتهم الخاصة بعيداً عن مجلس العموم الذي يشهد أحداثاً متسارعة منذ 24 ساعة".

وأضافت "البريطانيون يريدون التوصل إلى اتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبي وللتطرق للمواضيع التي تهمنا".

وختمت بالقول "سأواصل العمل لتحقيق الوعد القوي الذي قطعناه لشعب هذه البلاد بتنفيذ نتائج الاستفتاء والخروج من الاتحاد الأوروبي، وأعتقد أن هذا واجب كل عضو في هذه المجلس وعلينا مسؤولية تحديد الطريق الذي يمكن أن يحصل على دعم المجلس".