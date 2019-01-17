إعدام عراب تجارة المخدرات كاي دونغيا في الصين

مصدر الصورة Reuters Image caption شارك في عملية إلقاء القبض على تاجر المخدرات 3 آلاف رجل أمن

أعدمت السلطات الصينية المسؤول السابق في الحزب الشيوعي في قرية عرفت بإنتاج المخدرات، حسب تقرير نشر في وسائل الإعلام الرسمية .

ووصفت وسائل الإعلام الشخص المذكور بأنه "عراب القرية " الذي بسط حمايته على جميع مصنعي المخدرات.

وكان 20 في المئة من عائلات القرية يعملون في إنتاج وترويج المخدرات، كما أفاد مسؤولون.

وكانت قرية "بوشي" مسؤولة عن تزويد أكثر من ثلث المستهلكين في الصين بالمخدرات ، وكان كاي دونغيا المسؤول الأرفع مستوى في المنطقة.

وألقي القبض عليه في عملية خاصة للشرطة في شهر ديسمبر/كانون أول عام 2013.

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وداهم أكثر من ثلاثة آلاف رجل شرطة القرية في ساعات الصباح الأولى ، واستولوا على ثلاثة أطنان من المخدر المعرف باسم كريستال ميث.

كما صادرت الشرطة أكثر من نصف طن من مخدر آخر هو الكيتامين.

وكان قد حكم على دونغيا بالإعدام عام 2016 في نهاية محاكمته بتهمة تهريب وتصنيع المخدرات.

وقد أدين ونغيا بالتآمر مع مصنعين آخرين لإنتاج 180 كيلوغراما من المخدر المعرف بكريستال ميث، وتقديم رشى لتحرير عملاء له كانت الشرطة قد ألقت القبض عليهم، حسب التقارير التي بثتها وسائل إعلام حكومية.