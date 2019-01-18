مصدر الصورة AFP Image caption في حال ثبتت الشكوك سيكون لذلك اثر خطير على مستقبل ترامب

قال سياسيون ديمقراطيون أمريكيون إنهم سيحققون في مزاعم تفيد بأن الرئيس دونالد ترامب أصدر توجيهات لمحاميه الشخصي بالكذب أمام الكونغرس.

وذكر تقرير لموقع "باز فيد" أن ترامب أصدر تعليمات لمايكل كوهين بالكذب حول خطط لبناء "برج ترامب" في العاصمة الروسية موسكو.

وقد كذب كوهين بخصوص موعد انتهاء المشروع.

ولم يعلق ترامب بشكل مباشر على التقرير لكنه نفى في وقت سابق إصدار تعليمات لمحاميه بالكذب بخصوص بناء البرج.

وسوف تحقق لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس النواب في تلك المزاعم، كما صرح آدم شيف رئيس اللجنة.

وقال شيف في تغريدة على تويتر "الادعاء بأن رئيس الولايات المتحدة قد يكون أغرى شخصا بارتكاب شهادة زور أمام لجنتنا بهدف تضليل التحقيق وإخفاء تعاملاته التجارية مع روسيا هو الأمر الأكثر خطورة حتى اللحظة، وسنفعل كل ما هو ضروري من أجل التأكد من صحة الادعاء".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @RepAdamSchiff The allegation that the President of the United States may have suborned perjury before our committee in an effort to curtail the investigation and cover up his business dealings with Russia is among the most serious to date. We will do what’s necessary to find out if it’s true. https://t.co/GljBAFqOjh — Adam Schiff (@RepAdamSchiff) ١٨ يناير ٢٠١٩

"مذنب"

وقال عضو آخر للجنة، وهو النائب عن ولاية تكساس يواكين كاسترو إنه يتعين على ترامب مغادرة البيت الأبيض إذا ثبت أن الادعاءات صحيحة.

وقد حكم على كوهين بالسجن الشهر الماضي بعد إقراره بأنه مذنب في الكذب أمام الكونغرس.

واعترف أيضا بمخالفات مالية والغش في الإقرار الضريبي.

وقال في المحكمة "إن نقطة ضعفه هي الولاء لدونالد ترامب وإحساسه أنه ملزم بالتغطية على "أفعاله القذرة".

ماذا يستنتج من التقرير ؟

يقول موقع باز فيد إن تقريره يستند إلى اثنين من رجال الأمن يشاركون في التحقيقات.

ويستفاد من التقرير أن الرئيس ترامب وابنته إيفانكا وصهره جاريد كوشنير يتلقون تقارير منتظمة عن خطط لبناء مشروع لترامب في روسيا في وقت ينفون فيه وجود صلات تجارية لهم مع موسكو.

وكان كوهين قد أخبر الكونغرس أن المحادثات حول المشروع جرت بين سبتمبر/أيلول عام 2015 ويناير/كانون ثاني 2016 لكن وثائق أظهرت أن الموضوع استمر حتى يونيو/حزيران عام 2016.

وقال كوهين إن المشروع أوقف من أجل تقليل احتمالات الربط بين الرئيس ومشاريع في موسكو خلال حملة الانتخابات الرئاسية.

ويفيد التقرير بأن كوهين قال للمحققين إن ترامب شخصيا هو من طلب منه الكذب حول تاريخ نهاية المحادثات حول مشروع برج موسكو.

وأضاف أن مدير "أف بي اي" السابق روبرت ميلر يملك أدلة إضافية من بينها تحقيقات مع موظفين آخرين في شركات ترامب تؤكد صحة ادعاءات كوهين.

ماذا كانت ردود الأفعال ؟

كانت ردود بعض الديمقراطيين غاضبة على التقرير الذي يقولون إنه لو تأكد فهو يمكن أن يصنف بإعاقة سير العدالة.

ومن بين الذين يطالبون الكونغرس بالتحقيق في ادعاءات حول الرئيس النائب الديمقراطي تيد ليو.

ونفى المحامي الشخصي للرئيس رودي جيلياني كل ما سبق.

في هذه الأثناء تستمر التحقيقات التي يجريها ميلر ولا يعرف متى سيقدم تقريره، وسيقرر المدعي العام فيما إذا كانت نتائج التحقيق ستنشر.