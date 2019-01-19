أفريقيا في أسبوع: احتفالات السنة الأمازيغية وعمالقة الفن المصري
مجموعة من الصور المنتقاة من دول أفريقية و لأفارقة حول العالم خلال أسبوع.
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EPA
الأمازيغ يحتفلون بالعام الجديد في العاصمة المغربية الرباط ويطالبون باعتبار بداية عامهم يوم إجازة وطنية
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EPA
عازفو الأهواش يحتفلون بالسنة الأمازيغية الجديدة
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AFP
صور عمالقة الفن والسياسة المصريين تصطف في محل لبيع الكتب القديمة بسور الأزبكية في القاهرة
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EPA
سحلاه تأخذ حماما شمسيا على إطار سيارة في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديموقراطية
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AFP
أعضاء الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا يحشدون للاحتفال بالذكرى الـ 107 لتأسيس الحزب في ديربان وبائع متجول خارج مقر الحزب يبيع ملابس
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Getty Images
لاعب كرة الشبكة الجنوب أفريقي فومزا مواني يفوز على نظيره الأسترالي في منافسات اللعبة بإنجلترا .
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زي جديد للشرطة في زامبيا يثير موجة من السخرية بسبب التشابه بينه وبين أردية النوم و زي المساجين
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Anadolu Agency
الانطلاق الرسمي لقطار داكار السريع الذي يربط العاصمة السنغالية بمدينة دايمناديو الجديدة
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EPA
مؤيدو رئيس ساحل العاج السابق لوران غباغبو يستعدون للاحتفال في هولندا قبل لحظات من إعلان المحكمة الجنائية الدولية براءته من ارتكاب جرائم ضد الإنسانية
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Reuters
سماع إطلاق نار ودوى تفجيرات أمام فندق في نيروبي والمارة يهرعون إلى ملاذات آمنة بمساعدة رجال الشرطة و أمن الفندق
معرض الصور
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