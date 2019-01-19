أفريقيا في أسبوع: احتفالات السنة الأمازيغية وعمالقة الفن المصري

  • 19 يناير/ كانون الثاني 2019

مجموعة من الصور المنتقاة من دول أفريقية و لأفارقة حول العالم خلال أسبوع.

  • الأمازيغ يحتفلون بالعام الجديد في العاصمة المغربية الرباط EPA

    الأمازيغ يحتفلون بالعام الجديد في العاصمة المغربية الرباط ويطالبون باعتبار بداية عامهم يوم إجازة وطنية

  • الاحتفالات بالسنة الأمازيغية الجديدة EPA

    عازفو الأهواش يحتفلون بالسنة الأمازيغية الجديدة

  • صور عمالقة الفن و الساسية المصريين تصطف في محل بسور الأزبكية في القاهرة AFP

    صور عمالقة الفن والسياسة المصريين تصطف في محل لبيع الكتب القديمة بسور الأزبكية في القاهرة

  • سحلاه تأخذ حماما شمسيا على إطار سيارة في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديموقراطية EPA

    سحلاه تأخذ حماما شمسيا على إطار سيارة في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديموقراطية

  • الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا يحتفل بالذكرى الـ 107 لتأسيسه في ديربان AFP

    أعضاء الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا يحشدون للاحتفال بالذكرى الـ 107 لتأسيس الحزب في ديربان وبائع متجول خارج مقر الحزب يبيع ملابس

  • جنوب أفريقا تفوز على أستراليا في منافسات اللعبة بإنجلترا . Getty Images

    لاعب كرة الشبكة الجنوب أفريقي فومزا مواني يفوز على نظيره الأسترالي في منافسات اللعبة بإنجلترا .

  • زي جديد للشرطة في زامبيا يثير موجة من السخرية بسبب التشابه بينه وبين أردية النوم و زي المساجين Twitter

    زي جديد للشرطة في زامبيا يثير موجة من السخرية بسبب التشابه بينه وبين أردية النوم و زي المساجين

  • الانطلاق الرسمي لقطار داكار السريع ليربط العاصمة السنغالية بمدينة دايمناديو الجديدة Anadolu Agency

    الانطلاق الرسمي لقطار داكار السريع الذي يربط العاصمة السنغالية بمدينة دايمناديو الجديدة

  • مؤيدو رئيس ساحل العاج السابق لوران غباغبو يستعدون للاحتفال EPA

    مؤيدو رئيس ساحل العاج السابق لوران غباغبو يستعدون للاحتفال في هولندا قبل لحظات من إعلان المحكمة الجنائية الدولية براءته من ارتكاب جرائم ضد الإنسانية

  • مارة يهرعون إلى ملاذات آمنة فى نيروبي بمساعدة رجال الشرطة Reuters

    سماع إطلاق نار ودوى تفجيرات أمام فندق في نيروبي والمارة يهرعون إلى ملاذات آمنة بمساعدة رجال الشرطة و أمن الفندق