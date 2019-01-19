مصدر الصورة Instagram Image caption دعا بوش الرئيس والكونغرس إلى أن يجدوا طريقة لحل الإشكال

قدم الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش شطائر البيتزا لحرسه الخاص الذين لا يتقاضون أجرا بسبب الإغلاق الحكومي.

وكتب بوش على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام "حان الوقت ليضع الطرفان السياسة جانبا ويتفقان على ضرورة إنهاء حالة الإغلاق هذه ".

وقد دخل الإغلاق أسبوع الخامس، وهو الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، وهذا يعني أن 800 ألف من موظفي الحكومة إما يمكثون في بيوتهم أو يعملون بدون أجر.

ومن بين المتضررين من الإغلاق الحكومي 6 آلاف من العملاء السريين، وتفيد التقارير أن 85 في المئة منهم ما زالوا يعملون بدون أجر.

وتأتي وجبة بوش لموظفيه بعد أن طلبت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي من الرئيس دونالد ترامب تأجيل موعد خطبة "حالة الاتحاد" بسبب خلفية مخاوف أمنية.

وكتبت بيلوسي إن أجهزة الاستخبارات متعثرة بسبب غياب التمويل، واقترحت ألا يلقي الرئيس خطابه بل يكتبه كتابة بسبب تعثر تأمين الاحتياجات الأمنية لتغطيته.

وكان ترامب قد عرقل رحلة بيلوسي إلى بروكسل وأفغانستان بمنعها من استخدام طائرات عسكرية، وكتب لها قائلا "من الأفضل أن تبقي في واشنطن للتفاوض معي".

وجاءت لفتة بوش بعد أن أرسل مسؤولو توجيه الحركة الجوية في كندا بيتزا لزملائهم الأمريكيين في لفتة مماثلة.