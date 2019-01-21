ثروة 26 شخصا "تعادل ما يملكه نصف سكان الأرض"

مصدر الصورة Getty Images Image caption قالت أوكسفام إن ثروة المليارديرات في جميع أنحاء العالم ارتفعت بقيمة 2.5 مليار دولار كل يوم في عام 2018

قالت مؤسسة أوكسفام الخيرية الدولية إن أغنى 26 شخصاً في العالم يملكون ما يعادل ثروة نصف سكان العالم.

ووجد التقرير الذي نشرته المؤسسة الخيرية قبل انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أن ثروة المليارديرات في جميع أنحاء العالم ارتفعت بقيمة 2.5 مليار دولار كل يوم في عام 2018.

وحثت المنظمة الحكومات على زيادة الضرائب على الأثرياء لمكافحة عدم المساواة.

وقالت أوكسفام إن ثروة أغنى رجل في العالم، وهو الرئيس التنفيذي لشركة أمازون جيف بيزوس، ارتفعت إلى 112 مليار دولار العام الماضي، مشيرة إلى أن واحد في المئة فقط من ثروته يعادل الميزانية المخصصة لقطاع الصحة في إثيوبيا، التي يبلغ عدد سكانها 105 مليون نسمة.

وأشارت المؤسسة إلى أن ثروات 3.8 مليار شخص حول العالم، والذين يشكلون النصف الأفقر من تعداد البشر، قد انخفضت بنسبة 11 في المئة العام الماضي.

وأضافت أن الفجوة المتزايدة بين الأغنياء والفقراء تقوض محاربة الفقر وتضر بالاقتصاديات وتغذي الشعور العام بالغضب.

وحذرت ويني بيانيما، المديرة التنفيذية لأوكسفام، في بيان من أن "الناس في جميع أنحاء العالم غاضبون ومحبطون".

وقال تقرير أوكسفام: "يدفع الأثرياء والشركات الكبرى معدلات ضريبية أقل مما كانت عليه منذ عقود"، مشيرا إلى أن "التكاليف البشرية - أطفال بلا معلمين وعيادات بلا أدوية - باتت ضخمة".

وأضاف أنه في كل يوم يموت نحو 10 آلاف شخص بسبب عدم حصولهم على رعاية صحية بتكلفة معقولة.

وأشارت المنظمة إلى أن مطالبة الأغنياء بدفع 0.5 في المئة فقط كضرائب إضافية على ثرواتهم "يمكن أن يجمع أمولا تفوق الأموال المطلوبة لتعليم 262 مليون طفل خارج المدارس وتوفير الرعاية الصحية التي يمكن أن تنقذ حياة 3.3 مليون شخص".