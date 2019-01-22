مصدر الصورة Getty Images Image caption إيميليانو سالا كان من المفترض أن يبدأ التدريب الثلاثاء مع فريقه الجديد

كان إيمليانو سالا، لاعب كرة القدم في الدوري الممتاز في بريطانيا، على متن طائرة صغيرة فُقدت فوق منطقة جزر القناة بين بريطانيا وفرنسا.

وكان المهاجم الأرجنتيني، البالغ 28 عاما، والذي يقدر بـ15 مليون جنيه استرليني، أحد الراكبين على متن طائرة "بايبر ماليبو"، التي فُقد الاتصال معها قبالة أولديرني فوق تلك المنطقة الاثنين ليلا.

وقال نادي "كارديف سيتي"، الذي تعاقد مع سالا من نادي "نوت" الفرنسي في صفقة كبيرة السبت، إنه "مصدوم جدا".

وقالت شرطة غورينسي إنه "ليس هناك أي أثر" للطائرة، وقالت أسرة اللاعب إنها تشعر "باليأس".

وقال والده هوارسيو للتلفزيون الأرجنتيني إنه عرف الأخبار من صديق له.

وأضاف: "لم أعرف شيئا. ولا أستطيع التصديق .. إنني يائس، أتمنى أن يكون كل شيء على ما يرام".

وقال رئيس البحث الجوي في جزر القناة، جون فيتسجيرالد، إن فرص العثور على أي شخص حي من الطائرة المفقودة "تتضاءل بسرعة ... وسط ظروف البحر ودرجات الحرارة الحالية، التي تزداد برودتها".

وكانت الطائرة قد غادرت "نوت"، الواقعة شمال غربي فرنسا في الساعة 19:15، وكانت تطير على ارتفاع 5000 قدم عندما اتصلت بمراقبة الحركة الجوية في جيرسي تطلب الهبوط، بحسب ما قالته الشرطة.

Image caption سالا كان من الهدافين في فرنسا

ثم فقدت الطائرة الاتصال على ارتفاع 2300 قدم واختفت من الرادار قرب منارة كاسكيتس المشهورة بين البحارة بأنها موقع حطام كثير من السفن، على بعد 13 كيلومترا شمال غربي أولديرني.

وتواصلت السلطات في بريطانيا مع المطارات في الساحل الجنوبي لتعرف إن كانت الطائرة قد هبطت في أحدها، لكنها لم تتلق أي تأكيد بذلك.

وقال متحدث باسم هيئة الطيران المدني الفرنسية إن الطائرة فرنسية ولكنها لم تكن مسجلة في فرنسا.

وأكدت الهيئة وجود إيميليانو سالا على متنها.

وقالت الشرطة إن خمس طائرات وقاربي نجاة فتشت منطقة تبلغ مساحتها حوالي 100 ميل مربع.

وأكد مطار كارديف أن الطائرة كان من المفترض أن تصل من نوت، لكن متحدثة قالت إنه لا توجد أي تفاصيل أخرى.

وترك مشجعو اللاعب والنادي باقات من الزهور خارج ملعب مدينة كارديف.

وقالت الشرطة إن الظروف لم تكن سيئة عندما فُقدت الطائرة، لكنها أصبحت أكثر رطوبة وازدادت الرياح فيما بعد.

وكان من المفترض أن يلتحق سالا بزملائه في الفريق للتدريب الثلاثاء.

وقد ألغي التدريب بعد انتشار خبر فقد الطائرة.

Image caption باقات الزهور خارج ملعب مدينة كارديف

وأصدر النادي بيانا قال فيه إنه يدعو من أجل وصول "أخبار سعيدة" عن اللاعب وعن الطيار.

وكان سالا من بين الهدافين الممتازين في فرنسا في السنوات الأخيرة، وسجل 13 هدفا هذا الموسم.

كما كان يتطلع إلى بدء تدريبه مع كارديف ولقاء زملائه وبدء عمله، بحسب ما أعلنه النادي.