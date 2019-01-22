مصدر الصورة Facebook/Gigiwu.bgn Image caption اكتسبت "جيجي وو" الكثير من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، بفضل صورها أعلى قمم الجبال وهي مرتدية البكيني

توفيت متسلقة الجبال التايوانية، جيجي وو، التي تشتهر بصورها أعلى قمم الجبال، مرتدية لباس السباحة "البكيني"، وذلك بعد أن سقطت في واد، خلال رحلة تسلق بمفردها.

وتمكنت جيجي وو من الاتصال بخدمة الطوارئ، لكن سوء الأحوال الجوية عطل عمليات الإنقاذ، وذلك وفق وسائل إعلام المحلية.

وكانت وو شخصية تحظى بمتابعة كبيرة، على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب مستخدمون كثيرون منشورات لنعيها، باعتبارها متسلقة ملهمة.

وكانت وو وحدها خلال الرحلة، التي استمرت لعدة أيام، في متنزه يوشان الوطني، الذي يضم أعلى قمم الجبال في تايوان، والتي يصل ارتفاعها إلى نحو 4000 متر.

وبينما كانت تشتهر وو بصورها، مرتدية البكيني أعلى قمم الجبال، كانت أيضا متسلقة محنكة، وتستخدم الأدوات المناسبة، وتتخذ الاحتياطات المطلوبة خلال التسلق.

مصدر الصورة Facebook/GigiWu.bng Image caption كانت جيجي وو متسلقة محنكة، وذا خبرة طويلة

ووفقا لصحيفة تايوان نيوز، عرقل الطقس السيئ وصول مروحيات الإنقاذ إلى المتسلقة، في ثلاث مرات منفصلة. وفي نهاية الأمر، تم إرسال فريق إنقاذ سيرا على الأقدام.

وقالت وسائل إعلام محلية، نقلا عن جهات الإنقاذ، إنه تم العثور على جثتها يوم الاثنين، بعد أن اقتربت درجة الحرارة من درجة التجمد، خلال الليلة السابقة.

وفي الرابع والعشرين من ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، نشرت وو صورة، لساقها مصابة بكدمات قوية، وكتبت في التعليق أنها انزلقت في الطريق، ويمكن أن تنزلق بسهولة.

وفي مقابلة خلال عام 2018، مع وسائل إعلام محلية، قالت وو إن فكرة نشر صور لها بالبكيني جاءتها للمرة الأولى، بعد أن خسرت رهانا مع صديق لها.

وكان آخر منشور وجهته لمتابعيها، البالغ عددهم أكثر من 18 ألف متابع على فيسبوك، بتاريخ 18 يناير/ كانون الثاني الجاري، ، وتضمن صورة، تظهر المنظر من على قمة جبلية فوق السحاب.

ومنذ ذلك الحين، علق أكثر من ألف شخص على المنشور.

وتابع الكثير من المنشورات عملية الإنقاذ المأساوية، حينما لم يكن قد اتضح بعد، ما إذا كانت لا تزال على قيد الحياة من عدمه.

وعبرت أحدث التعليقات عن التعازي في وفاة وو، وأشادت بها، لأنها كانت ملهمة لمجتمع متسلقي الجبال.

وكتب أحد المتابعين، مايكل تانغ، على فيسبوك: "كم أنت جميلة وشجاعة يا صغيرتي جي. شكرا لأنك جعلتي الجميع يرون صورك الجميلة الخلابة".