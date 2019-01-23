الولايات المتحدة تعترف بزعيم المعارضة في فنزويلا "رئيسا مؤقتا"

مصدر الصورة Reuters Image caption غوايدو قال إنه يتمتع بدعم من الجيش

اعترفت الولايات المتحدة بزعيم الجمعية الوطنية المعارضة في فنزويلا، خوان غوايدو، رئيسا مؤقتا للبلاد.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيستخدم القوة الاقتصادية والدبلوماسية الأمريكية لاستعادة الديمقراطية في فنزويلا.

وجاء الاعتراف الأمريكي بعد دقائق من إعلان غوايدو نفسه "رئيسا انتقاليا" خلال احتجاجات مناهضة للحكومة في كاراكاس.

وقال غوايدو إنه يتمتع بدعم من الجيش، موضحا أنه سيدعو إلى "انتخابات حرة".

وحث وزير الخارجية الأمريكي الجيش في فنزويلا على تقديم الدعم والحماية للمواطنين.

وطلبت حكومة الرئيس نيكولاس مادورو من المحكمة العليا بدء تحقيق جنائي بشأن أنشطة الجمعية الوطنية.

وخرجت مسيرات كبيرة لتأييد حكومة مادورو.