ممرض "ينجب" طفلا من مريضته "المعتلة ذهنيا"

مصدر الصورة MARICOPA COUNTY SHERIFF'S OFFICE Image caption الشرطة حددت هوية المتهم عن طريق تحليل الحمض النووي

وجهت السلطات في ولاية أريزونا الأمريكية اتهاما بالاعتداء الجنسي لممرض بعد أن وضعت مريضة عاجزة كانت في رعايته طفلا.

وأوضحت السلطات أن المشتبه به يدعى ناثان ساذرلاند (36 عاما)، والذي كان يعمل في عيادة هاسيندا للرعاية الصحية.

ووضعت المريضة (29 سنة) طفلها الصبي في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وتشير تقارير إلى أنها كانت تخضع لرعاية طبية في العيادة منذ أن كانت طفلة.

وقال العاملون في العيادة إنهم لم يدركوا حقيقة حملها حتى جاءها المخاض.

وتتولى أسرة المريضة رعاية المولود، الذي يُقال إنه في حالة صحية جيدة.

وقال تومي تومبسون المسؤول بالشرطة لصحفيين "لا يمكننا أبدا اختيار الطريقة التي نأتي بها إلى الحياة لكننا كمجتمع يمكننا اختيار حب هذا الطفل".

كيف تم القبض على المتهم؟

قال جيري وليامز قائد شرطة مدينة فينيكس إن عملية تحديد هوية المتهم تمت باستخدام "الأساليب القديمة لعمل الشرطة".

فبعد الولادة، تم إجراء تحقيق في تعرض المريضة لاعتداء جنسي لأن حالتها الطبية تجعلها غير قادرة على منح موافقتها على ممارسة الجنس.

وأصدرت المحكمة أمرا بالحصول على عينة من الحمض النووي (دي إن إيه) للمتهم، الذي أظهر التحليل أنه والد الطفل.

ووجهت السلطات اتهاما لساذرلاند بالاعتداء الجنسي واتهاما بإساءة معاملة شخص عاجز.

وقال ويليامز "ندين بهذا الاعتقال للضحية"، مضيفا "ندين بهذا الاعتقال لأحدث عضو في مجتمعنا، هذا الطفل البريء".

وتحقق الشرطة أيضاً في ما إذا كان ساذرلاند قد اعتدى على مرضى آخرين خلال عمله في العيادة.

ومن غير المعروف حاليا إذا كان قد عمل أو تعاقد مع أي منشأة طبية أخرى.

ماذا قالت عائلة الضحية؟

قال جون مايكلز، محامي عائلة الضحية، إنهم على دراية باعتقال ساذرلاند، لكن ليس لديهم تعليق على ما حدث.

وقالت أسرة المريضة عنها إنها "ابنة محبوبة" تعاني من "إعاقات ذهنية بالغة" ناجمة عن نوبات مرضية في مرحلة الطفولة.

وقال المحامي لوسائل إعلام محلية "لديها مشاعر، تحب القراءة، وتستمتع بالموسيقى الناعمة وقادرة على الاستجابة للأشخاص الذين تعرفهم، وخاصة العائلة".

وتقول وثائق المحكمة إن المرأة "غير واعية" وتحتاج "أقصى مستوى من الرعاية".

ووفقا للسجلات الطبية التي قدمت إلى المحكمة في ولاية أريزونا، قام طبيب بإجراء فحص طبي للمرأة قبل 37 أسبوعا من الولادة ولم يلحظ أي تغيرات كبيرة في صحتها.

ماذا نعرف عن المشتبه به؟

مصدر الصورة GOOGLE STREET VIEW Image caption عيادة هاسيندا قررت فصل المتهم وأوقفت طبيبا عن العمل بعد استقالة آخر

ساذرلاند هو ممرض يحمل ترخيصا، وعمل في عيادة هاسيندا للرعاية الصحية منذ عام 2011، بحسب السلطات.

وحين وقع الاعتداء، كان ساذرلاند مسؤولا عن رعاية المرأة المريضة.

وحضر ساذرلاند جلسة المحاكمة يوم الأربعاء، وأطلق سراحه مقابل 500 ألف دولار.

ووصفه محاميه، ديفيد غريغان، بأنه رجل أسرة ولديه أطفال صغار، ويعيش في أريزونا منذ عام 1993.

وقال المحامي للصحفيين "لا يوجد دليل مباشر على أن ساذرلاند ارتكب هذه الأعمال".

"أعرف بوجود نتائج تحليل الحمض النووي. ولكن المتهم لديه الحق في الحصول على خبير الحمض النووي الخاص به".

كيف تعامل مرفق الرعاية مع الحادث؟

أصدرت عيادة هاسيندا للرعاية الصحية بيانا قالت فيه إنها "قلقة بشدة" من الأخبار.

وقالت إنها فحصت بشكل دقيق خلفيات وسوابق ساذرلاند قبل قبوله للعمل في العيادة، وأنها فصلته من العمل فور ورود معلومات عن اعتقاله.

وقد استقال الرئيس التنفيذي بسبب الحادث.

وقالت العيادة، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن الطبيب الذي تولى رعاية المرأة قد استقال، فيما تم وقف آخر عن العمل.