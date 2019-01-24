مصدر الصورة AFP/Getty Images Image caption السلطان عبدالله حاكم باهانغ الملك الجديد لماليزيا

انتخبت ماليزيا السلطان عبدالله حاكم ولاية باهانغ ملكا جديدا بعد التخلي المفاجئ للملك السابق عن العرش.

وكان السلطان محمد الخامس حاكم كيلانتان قد تنحى عن العرش في يناير/كانون الثاني بعد عامين فقط من توليه، في أول حدث من نوعه في تاريخ ماليزيا.

وتحكم ماليزيا ملكية دستورية من نوع غير معتاد، يتناوب فيها منصب الملك - كل خمس سنوات - تسعة حكام تقليديون هم سلاطين تسع ولايات.

ويعد دور الملك، الذي يعرف في البلاد بـ"يانغ دي-بيرتوان آغونغ"، احتفائيا إلى حد كبير، ولا يشارك في عملية الحكم اليومي للبلاد.

ويتوقع أن يؤدي سلطان باهانغ - وهي ولاية كبيرة في شبه جزيرة ماليزيا - اليمين لتولي العرش في 31 يناير/كانون الثاني.

وكان قد أدى اليمين لتولي الحكم في الولاية أوائل هذا الشهر.

وقد عرف السلطان محمد الخامس، الذي كان في الـ47 من عمره حينما اعتلى العرش، بحماسه للرياضات العنيفة، مثل القيادة على الطرق الوعرة، والصيد، وتحديات القدرة على التحمل.

وقال في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي إنه كان في إجازة طبية. ثم بدأت تنشر صور على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرته وقد تزوج من روسية كانت ملكة جمال موسكو.

ولم يذكر أي سبب لتخليه عن العرش.

ما هو النظام الملكي في ماليزيا؟

يرجع دور الملك في ماليزيا إلى عام 1957 حينما أعلن استقلال الاتحاد المالاوي عن الإمبراطورية البريطانية.

ويخصص مقعد في مجلس حكام البلاد لكل ولاية من ولاياتها الـ13 التي تتكون منها، ويتكون المجلس من السلاطين الملاويين التسعة، بالإضافة إلى حكام بقية الولايات الأربعة الأخرى، التي ليس بها أسر ملكية.

ويصوت السلاطين التسعة التقليديون، كل خمس سنوات، على انتخاب واحد منهم ليعتلي العرش.

كيف ينتخب الملك الجديد؟

يعطى السلاطين التسعة ورقة اقتراع فيها اسم واحد، هو اسم سلطان الولاية التي عليها الدور. ويقدم كل منهم رأيه دون أن يستخدم اسمه، في مدى صلاحية السلطان للمنصب.

وينبغي للملك الجديد أن يحصل على أغلبية خمسة أصوات ليتولى العرش. وإن لم يتمكن من ذلك، أو رفض المنصب، تعاد عملية الانتخاب مرة أخرى، ويكتب في أوراق الاقتراع اسم سلطان الولاية التالية التي عليها الدور.

وحتى يضمن السلاطين السرية يعطى الحكام أوراق اقتراع غير مرقمة، ويستخدمون الأقلام نفسها والحبر نفسه.

ما السلطات التي يتمتع بها الملك؟

المنصب احتفائي إلى حد كبير، إذ إن السلطة بيد البرلمان، ورئيس الوزراء.

مصدر الصورة AFP Image caption السلطان محمد الخامس تخلى عن المنصب فجأة في أوائل يناير/كانون الثاني

ولكن الملك يتولى تعيين بعض كبار الموظفين، مثله في ذلك مثل رئيس الوزراء، وهو الرئيس الديني للمسلمين في ماليزيا، والقائد الأعلى للقوات المسلحة.

كما أن من سلطته إصدار أحكام عفو عن السجناء، وقد فعل هذا الملك السابق عندما عفا عن زعيم المعارضة السابق، أنور إبراهيم، بعد فوز الائتلاف الذي ينتمي إليه فوزا صادما خلال الانتخابات العامة العام الماضي.

وكان العفو عن إبراهيم بعد إدانتة بالمثلية الجنسية، التي يعتبرها كثيرون إدانة دافعها سياسي.

ويتمتع الملك بمكانة كبيرة، خاصة بين الأغلبية المالاوية المسلمة، التي تنظر إليه باعتباره حامي التقاليد الإسلامية. وقد يؤدي انتقاد الملك إلى معاقبة الفاعل بالسجن.

وشهدت ماليزيا في الفترة الأخيرة، بعد استقالة الملك محمد الخامس، لجان مراقبة للإنترنت تراقب وسائل التواصل الاجتماعي، وتنشر معلومات شخصية عن أي شخص ينتقد الملك.

وقد أنشئت صفحة خاصة على فيسبوك - بحسب ما يقوله موقع "مالاي ميل" الإخباري المحلي - ضمت أسماء ومعلومات عن ثمانية أشخاص، حقق مع ثلاثة منهم على الأقل بموجب قانون التحريض، أما الآخرون فإما طردوا من أعمالهم، وإما علقت وظائفهم، وإما استقالوا.