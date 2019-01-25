زعيم المعارضة في فنزويلا يعرض العفو عن الرئيس مادورو إذا تنازل عن السلطة
قال زعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو إنه سيضع في الاعتبار إمكانية العفو عن الرئيس نيكولاس مادورو إذا تنازل عن السلطة.
وقال غواديو، الذى أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد يوم الأربعاء الماضي، إنه تواصل مع جميع القطاعات بما فيها القوات المسلحة لإنهاء الأزمة التى تعيشها البلاد.
وبدأ مادورو فترة ولايته الرئاسية الثانية بعد فوزه في انتخابات قاطعتها المعارضة وشابتها ادعاءات بالتزوير.
وانقسم المجتمع الدولي بين مؤيد ومعارض للاعتراف بمادورو رئيسا للبلاد لفترة جديدة، ولكنه حتى الآن لا يزال يحظى بدعم قوي من الجيش الفنزويلي.