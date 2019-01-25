زعيم المعارضة في فنزويلا يعرض العفو عن الرئيس مادورو إذا تنازل عن السلطة

مصدر الصورة EPA Image caption غويدو أعلن نفسه رئيسا لفنزويلا الأربعاء الماضي

قال زعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو إنه سيضع في الاعتبار إمكانية العفو عن الرئيس نيكولاس مادورو إذا تنازل عن السلطة.

وقال غواديو، الذى أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد يوم الأربعاء الماضي، إنه تواصل مع جميع القطاعات بما فيها القوات المسلحة لإنهاء الأزمة التى تعيشها البلاد.

وبدأ مادورو فترة ولايته الرئاسية الثانية بعد فوزه في انتخابات قاطعتها المعارضة وشابتها ادعاءات بالتزوير.

وانقسم المجتمع الدولي بين مؤيد ومعارض للاعتراف بمادورو رئيسا للبلاد لفترة جديدة، ولكنه حتى الآن لا يزال يحظى بدعم قوي من الجيش الفنزويلي.