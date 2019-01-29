هواوي الصينية تنفي ارتكاب أي مخالفات بعد اتهامات وزارة العدل الأمريكية

مصدر الصورة Getty Images Image caption تعد هواوي ثاني أكبر شركة لصناعة الهواتف الذكية في العالم من حيث الحجم

نفت شركة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي" ارتكاب أي مخالفات بعد أن وجهت لها وزارة العدل الأمريكية مجموعة من التهم الجنائية.

كما رفضت هواوي الادعاءات الجنائية ضد المديرة المالية للشركة، منغ وانزو، التي ألقى القبض عليها في كندا الشهر الماضي.

وتشمل التهم الموجهة للشركة في الولايات المتحدة الاحتيال المصرفي وعرقلة سير العدالة وسرقة التكنولوجيا.

وقد تؤدي القضية إلى تصعيد التوتر بين الصين والولايات المتحدة.

وأصدرت شركة هواوي بيانا قالت فيه إنها "شعرت بخيبة أمل لدى معرفتها بالتهم الموجهة ضد الشركة اليوم".

وقالت الشركة إنها لم ترتكب "أي من الانتهاكات المزعومة"، مشيرة إلى أنها "ليست على علم بأي خطأ ارتكبته منغ".

وقال البيان إن المزاعم الخاصة بسرقة الأسرار التجارية كانت موضوع دعوى مدنية تم تسويتها، حيث لم تجد هيئة المحلفين "أي أضرار أو سلوك متعمد وضار".

وتضم لائحة الاتهام الأمريكية لشركة هاواوي 10 تهم بينها سرقة أسرار تجارية من شركة الاتصالات الأمريكية "تي موبابيل" والاحتيال.

كما تواجه وانزو اتهامات بالتزوير مرتبطة بانتهاكات مزعومة للعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

مصدر الصورة Reuters Image caption وجهت الولايات المتحدة اتهامات لشركة هواوي، والعديد من الشركات التابعة لها، والمديرة المالية للشركة منغ وانزو

كيف بدأت شركة هواوي؟

بدأت الشركة في تصنيع أجهزة متعلقة بشبكات الهواتف المحمولة وحققت نموا سريعا في هذا المجال لتتفوق على نظيرتيها نوكيا وإريكسون ما جعلها إحدي الشركات الرائدة عالميا.

ومؤخرا، دخلت هواوي مجال صناعة الهواتف الذكية، واستحوذت على 15 بالمئة من السوق العالمية، لتحتل المرتبة الثانية بعد سامسونغ وتتفوق على أبل.

وكان مؤسس هواوي، رين تشنغ فَي، ضابطا في جيش تحرير الشعب الصيني. وأسس الشركة في عام 1987، ويبلغ عدد العاملين فيها 180 ألف موظف.

مصدر الصورة Reuters Image caption منغ وانزو هي ابنة مؤسسة شركة هاواوي

هل تشكل هواوي تهديدا أمنيا؟

تشير الولايات المتحدة إلى الخلفية العسكرية لمؤسس هواوي وتنامى دور الشركة عالميا للترويج لفكرة أنها تمثل تهديدا للأمن القومي.

وبحسب واشنطن فإن السيطرة على التكنولوجيا التى تتحكم فى شبكات الاتصالات الحيوية تمنح هواوي القدرة على التجسس أو قطع الاتصالات فى حال وقوع أى نزاع مستقبلي خصوصا أن معظم الأجهزة أصبحت مرتبطة بالانترنت، الأمر الذى يجعل الدول التى تستخدم أجهزة هواوي تتابع هذه المخاطر بحرص.

وأشارت الولايات المتحدة أيضا إلى قانون المعلومات الوطني الصيني الذى تم إقراره عام 2017 والذى ينص على أن الهيئات والشركات يجب أن تدعم وتتعاون مع عمل أجهزة الاستخبارات الوطنية .

ونتيجة لذلك، منعت الولايات وأستراليا ونيوزيلندا الشركات المحلية لديها من استخدام هواوي في توفير تكنولوجيا الجيل الخامس لشبكات المحمول .