ألمانيا تعتقل 3 عراقيين "خططوا لهجوم إرهابي"

مصدر الصورة EPA Image caption الشرطة الألمانية اعتقلت في ديسمبر/ كانون الأول لاجئين بشبهة الإرهاب

اعتقلت السلطات الألمانية ثلاثة عراقيين للاشتباه في أنهم خططوا لهجوم إرهابي باستعمال متفجرات وأسلحة.

وجاء في بيان للمدعي العام أن اثنين من المعتقلين "قررا في عام 2018 تنفيذ هجوم إرهابي في ألمانيا".

ولم يحدد الموقوفون، حسب التحقيق، هدفا معينا لهجومهم، ويجري التأكد من أن الثلاثة ينتمون إلى تنظيم مسلح.

وقالت السلطات الألمانية إن المعتقلين هم شاهين ف، وهرش ف البالغين من العمر 23 عاما، فضلا عن رؤوف س البالغ من العمر 36 عاما، والذي يوفر الدعم لهما.

وألقي القبض على الثلاثة في منطقة ديثمارشن قرب الحدود الدنماركية.

ويعتقد أن ساهين اطلع في الانترنت على كيفية صناعة القنابل وطلب من شخص في بريطانيا تزويده بفتيل كهربائي. وقد أحبطت الشرطة البريطانية خطته تلك.

وتقول السلطات الألمانية أيضا أنه جمع مع هرش مواد متفجرة من الفمرقعات.

وطلب الاثنان، حسب بيان الادعاء العام، من رؤوف تزويدهما بمسدس، ورفضا اقتناء مسدس من نوع ماكاروف 9 ملم لأنه باهظ الثمن، عرضه عليهم رجل يدعى وليد خالد.

وقال المدعي العام إن العراقيين الثلاثة كانوا يعتزمون استعمال سيارة في الهجوم، وهو ما جعل شاهين يشرع مطلع هذا العام في تعلم قيادة السيارات.

ونقل موقع صحيفة دي شبيغل إن الثلاثة دخلوا ألمانيا في خريف 2015 مع موجة المهاجرين واللاجئين الذين تدفقوا على ألمانيا وفاق عددهم المليون شخص.

وقالت دير شبيغل إن أحد المشتبه فيهم اعترف أنه كان يريد استهداف مكان فيه أكبر عدد من "الكفار، ولكن ليس الأطفال".