اعتقال مشرع روسي أُثناء جلسة في البرلمان بتهمة القتل

مصدر الصورة Valery Sharifulin/TASS/Getty Image caption رؤوف أراشوكوف أصبح عضوا في مجلس الشيوخ عام 2016

اعتقلت السلطات الروسية أحد أعضاء مجلس الاتحاد الروسي "مجلس الشيوخ" في مقر البرلمان بتهمة الضلوع في جريمة قتل، حسب وسائل الإعلام المحلية.

وقال المحققون إن رؤوف أراشوكوف متهم بالضلوع في قتل شخصين في عام 2010 وبجرائم أخرى.

واعتقل عضو المجلس اعن جمهورية كاراتشاي شتركيسيا القوقازية خلال جلسة برلمانية.

وسبق أن نفى أراشوكوف التهم الموجهة له.

وجاء في وكالة الأنباء ريا نوفوستي أن عضو "مجلس الشيوخ" الروسي فقد الحصانة البرلمانية التي كان يتمتع بها. ونقلت الوكالة عن مصادر لم تسمها أنه اعتقل خلال الجلسة البرلمانية، حتى لا يفلت من السلطات.

ما هي التهم الموجهة لرؤوف أراشوكوف؟

يعتقد المحققون أن عضو مجلس الشيوخ البالغ من العمر 32 عاما ضالع في عمليتي قتل مدفوعتي الأجر.

قتل أصلان زوكوف زعيم منظمة شبابية بإطلاق نار في عام 2010.

بعدها بشهرين قتل فرال شبخوزوف، مستشار رئيس تشيرتشيسكيا، بعد تعرضه للضرب.

ويقول المحققون إن أراشوكوف ضالع أيضا في جرائم أخرى. وقد تحدثت وسائل الإعلام في سبتمبر/ أيلول الماضي عن ثلاثة شهود يتهمون أراشوكوف.

ويتهم عضو مجلس الشيوخ أيضا بتزوير وثائق مكنته من أن يصبحا عضوا في البرلمان عام 2016.