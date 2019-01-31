مصدر الصورة EPA Image caption مع شروق الشمس في مدينة شيكاغو، يتطاير البخار البارد فوق بحيرة ميتشغان

يعيش عشرات الملايين في الولايات المتحدة أجواء طقس سيء للغاية أودى بحياة 7 أشخاص، على الأقل.

ومع انخفاض درجات الحرارة إلى أدنى مستويات لها منذ عقود، نقدم مجموعة من الصور التي تعكس مدى سوء الأوضاع ومعاناة الأمريكيين من موجة برد غير مسبوقة.

مصدر الصورة Getty Images Image caption أمريكيون يخفون أنفسهم بالكامل ويرتدون نظارات تحمي وجوههم مع انخفاض درجات الحرارة

وقد أعلنت حالة الطوارئ في ولايات وسكنسن وميتشغان وإلينوي.

وضرب الطقس السيء ولايات أخرى غير معتادة على الأجواء الباردة، منها مسيسيبي وألاباما، التي تعاني من ظروف صعبة.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن شيكاغو، وهي واحدة من أكثر المدن الأمريكية ازدحاما، يمكن أن تصبح أكثر برودة من القارة القطبية الجنوبية في الأيام المقبلة.

مصدر الصورة Reuters Image caption تجمدت مياه نهر شيكاغو، في مشهد نادر للسكان المحليين

مصدر الصورة AFP Image caption أغلقت المدارس بسبب المخاوف من تأثير الطقس السيء على التلاميذ بولاية مينيسوتا

وألغت السلطات آلاف الرحلات الجوية يوم الثلاثاء، ومن المتوقع استمرار الاضطرابات في حركة السفر.

وظلت الملاجئ الدافئة مفتوحة طوال اليوم، بينما أخذت الشرطة تبحث عن الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في هذه البرودة.

مصدر الصورة EPA Image caption تيس ماكنمارا، من مينيابوليس، ترتدي كمية كبيرة من الملابس حتى تتمكن من ممارسة هواية التزلج

مصدر الصورة EPA Image caption درجة الحرارة انخفضت إلى 37 تحت الصفر في مينيابوليس، مينيسوتا

مصدر الصورة EPA Image caption ثلج كثيف يغطي شجرة على بحيرة متشيغان في شيكاغو

وحذرت ايمي سيلي، وهي من خبراء الأرصاد الجوية، سكان شيكاغو من استمرار الطقس السيء، وطالبتهم بالبقاء في منازلهم قدر المستطاع وعدم الخروج إلا للضرورة.

مصدر الصورة EPA Image caption سكان شيكاغو استقبلوا الطقس البارد صباح يوم الأربعاء

مصدر الصورة EPA Image caption منحوتة بوابة السحاب تجمدت هي الأخرى جراء موجة الصقيع في شيكاغو

مصدر الصورة Getty Images Image caption الثلوج الكثيفة أسعدت البعض، ومنهم هذا الطفل الذي خرج ليلهو وسطها