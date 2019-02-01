مصدر الصورة Mark Wilson Image caption ترامب لم يستبعد إعلان حالة الطوارئ لضمان الحصول على التمويل الذي يحتاج لتمويل بناء الجدار

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاوضات الدائرة داخل الكونغرس بشأن الجدار المثير للجدل الذي يريد إقامته على الحدود مع المكسيك.

وقال ترامب، في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز، إن هذه المحادثات "مضيعة للوقت"، مضيفا أنه سيمضي قدما في العمل على بناء الجدار.

وأوضح ترامب أن محاميه أكدوا له أنه ليس هدفا للتحقيق الذي يقوم به المحقق روبرت مولر بشأن مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية.

وتناول ترامب في المقابلة مع نيويورك تايمز، التي سبق أن انتقدها ضمن وسائل إعلام أخرى، العديد من القضايا المهمة.

ولم يستبعد ترامب إعلان حالة الطوارئ لضمان الحصول على التمويل الذي يحتاجه لتمويل بناء الجدار.

وقال ترامب: "أنا مستمر في بناء الجدار، ومستمر في العمل على الانتهاء منه".

ويريد ترامب الحصول على 5.7 مليارات دولار لبناء الجدار، لكن الديمقراطيين يرفضون ذلك، ويصفون هذه الخطوة بأنها غير أخلاقية.

وتسبب هذا الخلاف في أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة. ومن المقرر استئناف هذا الإغلاق في 15 فبراير/شباط إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية.