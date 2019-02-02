مصدر الصورة EPA Image caption تنفي روسيا تصنيع صواريخ تخرق المعاهدة

أعلنت روسيا تعليق مشاركتها في معاهدة الحد من الأسلحة النووية متوسطة المدى التي أبرمت في فترة الحرب الباردة، ردا قرار مماثل من قبل الولايات المتحدة.

وقال الرئيس فلاديمير بوتين ان روسيا ستبدأ في تطوير صواريخ جديدة.

وقد أعلنت الولايات المتحدة، في الأول من شهر فبراير/ شباط الجاري أنها ستعلق التزاماتها المفروضة عليها بموجب الاتفاقية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إنه ينوي إنهاء معاهدة القوى النووية متوسطة المدى، متذرعا بأن روسيا تخرق المعاهدة منذ سنوات.

وتحظر المعاهدة التي أبرمت عام 1987 بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت استخدام جميع أنواع الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى.

وقال الرئيس الروسي "أعلن شركاؤنا الأمريكيون تعليق مشاركتهم في المعاهدة وبدورنا نعلق مشاركتنا أيضا."

وأضاف "كل مقترحاتنا في هذا المجال، كما من قبل، تبقى على الطاولة، وأبواب الحوار تظل مفتوحة".

وفي وقت سابق من يوم السبت، قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، لبي بي سي: "جميع الحلفاء (الأوروبيون) يتفقون مع الولايات المتحدة في أن روسيا انتهكت المعاهدة لعدة سنوات. إنهم ينشرون المزيد والمزيد من الصواريخ الجديدة القادرة على حمل أسلحتها النووية في أوروبا".

لكن روسيا تنفي خرقها لاتفاقية الأسلحة النووية.

مصدر الصورة AFP Image caption وقع المعاهدة عام 1987 رونالد ريغن وميخائيل غورباتشوف

ما هي معاهدة القوى النووية متوسطة المدى (آي إن إف)؟