بالصور: مشاهد للثلج في مناطق متفرقة من المملكة المتحدة

  • 2 فبراير/ شباط 2019

مشاهد شتوية مذهلة لمناطق متفرقة حيث تغطي الثلوج مساحات واسعة من المملكة المتحدة.

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Image caption أطفال في منطقة دورسيت جنوبي إنجلترا يتزلجون مستغلين إقفال مدارسهم بسبب الثلوج.
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Image caption كلاب يمشون بالقرب من جسر كليفتون في مدينة بريستول.
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Image caption نمر ولد العام الماضي في حديقة حيوان ويبسنايد يختبر شتاء بريطانيا للمرة الأولى.
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Image caption تزلج في منطقة داون ديفلز بالقرب من مدينة برايتون.
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Image caption فتيات صنعن سيدة ثلج والتقطن صورا بجانبها بالقرب من منطقة وايكومب في باكينغهامشير.
مصدر الصورة Reuters
Image caption سيدة ثلج وقطة ثلج على مقعد في أحد شوارع مدينة بريستول
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Image caption سيارة عالقة في الثلوج ورجال يحاولون تحريكها.
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Image caption رجل يرتدي "الكيلت" الاسكتلندي بالرغم من الثلوج
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Image caption كلب يراقب تمثال ثلج يشبهه في دونكاستر.
مصدر الصورة PA
Image caption الثلوج تتساقط بينما تتحدث دوقة سسيكس ميغن ميركل، مع الناس خلال زيارتها لمدينة بريستول.
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Image caption الأطفال يستمتعون بالثلج في مقاطعة هامبشير
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Image caption غطت الثلوج رأس تمثال الملاك في شمال البلاد.
مصدر الصورة PA
Image caption مياه متجمدة بالقرب من جبال في منطقة بريمر في مقاطعة أبردينشر
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Image caption الثلج يرسم لوحة في هايفيلد في مقاطعة بيك

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