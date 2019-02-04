مصدر الصورة Getty Images Image caption القنبلة اليدوية التي وجدت في مصنع لرقائق البطاطس في هونكونغ

قالت الشرطة في هونغ كونغ إنها عثرت على قنبلة يدوية ألمانية الصنع من مخلفات الحرب العالمية الأولى في شحنة بطاطس أرسلت من فرنسا إلى مصنع لرقائق البطاطس في الجزيرة.

وأوضح مسؤولون في الشرطة أن القنبلة، التي عرضها 3 بوصات ( 8 سم )، كانت مغطاة بالطين و "بوضع غير مستقر"، إذ كان صمام الأمان مسحوبا فيها لكنها لم تنفجر.

واكتشفت القنبلة في مصنع كالبى لرقائق البطاطس في مقاطعة ساي كونغ الشرقية يوم السبت.

وقام خبراء إبطال المتفجرات بنزع فتيل القنبلة في المصنع بشكل آمن.

وقال مفتش الشرطة، ونغ هو هون، للصحفيين إن "جميع المعلومات ترجح أن القنبلة كانت ضمن شحنة من البطاطس تم استيرادها من فرنسا".

وأضاف أنه استخدمت تقنية إطلاق المياه بالضغط العالي لإبطال مفعول القنبلة.

ويعتقد أن القنبلة قد استخرجت من باطن الأرض عن طريق الخطأ مع محصول البطاطا الذي جُمع من أحد الحقول الزراعية في فرنسا، قبل أن يتم تصديره.

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وقال المؤرخ العسكري دايف ماكري لصحيفة ساوث شاينا مورننغ بوست "من المحتمل أن تكون القنبلة قد تركت هناك أو سقطت من الجنود أثناء الحرب".

وفي العام الماضي، أجبر آلاف الناس على إخلاء منطقة تجارية مزدحمة في مدينة هونغ كونغ أثناء قيام الشرطة بنزع فتيل قنبلتين تالفتين من مخلفات الحرب العالمية الثانية وجدتا في موقع للبناء.

وتعد هذه القنبلة الثانية التي يتم العثور عليها في هونغ كونغ خلال أسبوع.