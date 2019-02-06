مصدر الصورة AFP Image caption رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك

قال رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، إن مناصري خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من السياسيين البريطانيين دون أن تكون لهم أي خطة أو برنامج لتنفيذ ذلك "يستحقون مكانا خاصا في جهنم،" مما حدا بأحد أكبر مناصري حملة الخروج البريطانيين إلى وصفه بأنه "مغرور".

وكان توسك قد قال أثناء حديث صحفي في بروكسل عقب محادثات أجراها مع رئيس الحكومة الإيرلندية ليو فاردكار "اتساءل كيف يكون سيشبه ذلك المكان في جهنم، المخصص لاولئك الذين يطالبون بالبريكست دون أن تكون لديهم أي خطة للخروج بسلام".

ورد نايجل فاراج، الزعيم السابق لحزب استقلال المملكة المتحدة الذي خاض حملة من أجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في تغريدة "بعد بريكست (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) سنتحرر من المتنمرين المغرورين من أمثالك، وسنتمكن من ادارة بلادنا. الأمر يبدو لي أكثر شبها بالجنة من جهنم".

يذكر أن المدافعين عن الاتحاد الأوروبي ومؤسساته يدحضون ما يقال من أن توسك وأمثاله من قادة الاتحاد غير منتخبين، ويقولون إنه (توسك) كان رئيسا للحكومة في بولندا عندما اختير في عام 2014 لترؤوس قمم الاتحاد الأوروبي شأنه شأن رئيس الحكومة البريطانية آنذاك ديفيد كاميرون. ويقولون إن سلطته الوحيدة هي محاولة توجيه زعماء الدول الأعضاء نحو التوصل إلى توافقات.

ولكن مكتب رئيسة الوزراء البريطانية قال لاحقا إن "الموضوع يعود للسيد توسك إن كان يعتبر استخدام هذا النوع من العبارات مقبولا".

وقال ناطق باسم تيريزا ماي، رئيسة الحكومة "أجرينا استفتاء اتسم بالنشاط والحيوية في هذا البلد، وفي أكبر ممارسة ديمقراطية في التاريخ البريطاني صوت الناخبون لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي".

وأضاف الناطق أن على الجميع التركيز الآن على تنفيذ هذه الإرادة.

وكان فارادكار - رئيس الحكومة الأيرلندية - قد خاطب توسك أثناء المؤتمر الصحفي معه قائلا "ستتعرض لمشاكل كبيرة مع الصحافة البريطانية لما أدليت به". وهز توسك رأسه موافقا، وضحك الاثنان.

ولكن مسؤولين أوروبيين سارعوا لتبرير تصريحات توسك، وقالوا لمراسل بي بي سي آدم فليمينغ إن مكان المطالبين بالخروج من الاتحاد الأوروبي في جهنم "سيكون بعد موتهم وليس الآن".

وحاول رئيس المفوضية الأوروبية يان كلود يونكر تجاوز تصريحات توسك في مؤتمر صحفي عقده لاحقا مع فارادكار، قائلا إن الجحيم الوحيد الذي يعرفه هو أداء عمله كرئيس للمفوضية الأوروبية.

ولكن المناصرين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي استشاطوا غضبا من تصريحات توسك.

فاضافة الى فاراج، قالت النائبة البريطانية المحافظة، أندريا ليدسوم، التي كانت من أبرز الداعيات لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، "على توسك الاعتذار لتصريحاته المخزية والمبغضة".

وقالت ليدسوم لإذاعة بي بي سي الرابعة "أنا على يقين بأنه لو تمعّن في ما قاله، سيتمنى أنه لم يدل بذلك".