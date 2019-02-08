Image caption الكاتب البريطاني جورج أورويل - متوفي عام 1950

اعتذر المجلس الثقافي البريطاني للكاتب الشهير جورج أورويل بعد أن رفض مقالاً كتبه قبل سبعة عقود.

ويظهر من هذا الإعتذار أنه حتى أفضل الكتاب ترفض مقالاتهم، لكن الكثيرين منهم لا يتوقعون الحصول على اعتذار وخصوصا بعد مرور 70 عاما.

والمقال الذي كتبه جورج أورويل صاحب الروايتين الشهيرتين "1984" و " مزرعة الحيوانات" يحمل عنوان "في الدفاع عن المطبخ الانجليزي".

لكن المجلس الذي يروج للعلاقات البريطانية مع دول أخرى أخبر أورويل أنه "من غير الحكمة نشر هذا المقال للقارئ غير البريطاني.

وقد اعترف المحرر أن "المقال ممتاز" لكن هناك مؤاخذات قليلة، بما في ذلك قوله عن وصفة أورويل لمربى البرتقال (المارمالايد) "إنها تحتوي على الكثير من السكر والماء".

ويصف أورويل في مقالته النظام الغذائي البريطاني بأنه "نظام غذائي بسيط و ثقيل" ويسمح بـ "تناول المشروبات الساخنة في معظم أقات اليوم".

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ويقول كبير محللي سياسات المجلس الثقافي البريطاني ألاسدير دونالدسون: "يبدو أن التنظيم في تلك الأيام كان نوعًا ما محافظا ويستبعد المخاطرة ، وكان حريصًا على تجنب الكتابة عن الطعام (حتى تلك التي تذكر الآثار الكارثية لتقنين استخدام الطعام في زمن الحرب) في أعقاب مجاعة شتاء عام 1945.

ويضيف: "يبدو أن المجلس الثقافي البريطاني قرر بعد أكثر من 70 عاما أن يصحح ولو بشكل طفيف خطأ ارتكبه في حق أعظم كاتب سياسي في المملكة المتحدة في القرن العشرين، من خلال إعادة إنتاج المقالة الأصلية بالكامل، إلى جانب خطاب الرفض المؤسف".

وصفة أورويل لمربى البرتقال ( المارمالايد)

مصدر الصورة Getty Images Image caption مربى البرتقال (المارمالايد)

يعتبر هذا الوقت من العام مثالي لعمل مربى البرتقال، لأنه موسم برتقال اشبيلية والذي يستمر لأسابيع قليل

وتعتبر الثمار المرة القوية للبرتقال، التي تختلف تماما عن البرتقال الحلو الذي نعرفه، هي السر وراء انتاج المربى ذي النكهة المميزة.

وها هنا يتألق أورويل كعادته بوصفته السرية لمربى البرتقال (المارمالايد)، ولكن حذار، فوفقا لذوق المحرر ، فإن الوصفة تحوي الكثير من السكر والماء".

المقادير:

* عدد 2 برتقال اشبيلية.

* عدد 2 برتقال حلو.

* عدد 2 ليمون.

* 8 باوندات (3.6 كغم) سكر.

* 5 أقداح (4.5 ليترات) من الماء.

الطريقة:

تغسل الفواكه جميعها ثم تترك حتى تجف. وتقطع إلى أنصاف ثم تعصر، وبعد ذلك يزال بعض اللب من داخلها، ثم تفتت الفواكه إلى قطع صغيرة جدا وتوضع في كيس من الشاش وتربط.

ينقع العصير المنقى والفاكهة المربوطة داخل الشاش في الماء لمدة 48 ساعة. ثم يوضع في مقلاة كبيرة ويترك على نار هادئة لمدة ساعة ونصف حتى تصبح القشرة طرية. ثم يترك طوال الليل ويضاف السكر، وبعد أن يذوب تجرى عملية الغلي.

يستمر الغلي حتى يصبح قوام الخليط هلاميا كالجيلي إذا ما وضع على طبق بارد. يصب الخليط في أوان زجاجية جديدة ويغطى بأغلفة ورقية.