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اتهم جيف بيزوس، رئيس شركة أمازون وأغنى رجل في العالم، مجلة ناشيونال إنكوايرر الأمريكية، المعنية بنشر الفضائح والإشاعات المتعلقة بحياة المشاهير، بمحاولة ابتزازه بصور "خليعة".

ولمح بيزوس لدور محتمل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صديق الناشر، وربما للسعودية إثر تغطية صحيفة واشنطن بوست التي يملكها لقضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي

وقال بيزوس إن شركة أمريكان ميديا المالكة لناشيونال إنكوايرر، تريده أن يوقف تحرياته بشأن كيفية حصولهم على رسائله الخاصة.

وكان بيزوس وزوجته ماكنزي قد أعلنا طلاقهما الشهر الماضي.

وبعد إعلان الطلاق بساعات نشرت المجلة التفاصيل بما في ذلك الرسائل الخاصة بعلاقة خارج إطار الزواج.

ولم تستجب شركة أمريكان ميديا لطلب بي بي سي بالتعليق.

مصدر الصورة Reuters Image caption بيزوس وزوجته ماكنزي أعلنا طلاقهما

ماذا يقول بيزوس؟

كان بيزوس قد نشر في مدونته رسالة الكترونية قال إنها من شركة أمريكان ميديا تهدد فيها بنشر "صور حميمية" له مع عشيقته المذيعة التلفزيونية السابقة لورين سانشيز.

وقال الملياردير، الذي يمتلك صحيفة واشنطن بوست، إن شركة أمريكان ميديا تريده أن يصدر "بيانا مزيفا" يزعم فيه أن تغطية مجلة ناشيونال إنكوايرر له ولعشيقته ليس لها دوافع سياسية.

ووفقا للمنشورات التي وضعها بيزوس في مدونته فإن محامي شركة أمريكان ميديا عرض عدم نشر الصور مقابل إصدار بيان عام يؤكد أن تغطية مجلة ناشيونال إنكوايرر لقصته مع عشيقته ليس لها دوافع سياسية.

مصدر الصورة Getty Images Image caption المذيعة السابقة لورين سانشيز

وقال بيزوس:" لقد قررت نشر ما أرسلوه لي رغم الكلفة الشخصية والإحراج الذي هددوا بالتسبب فيه."

وكان بيزوس قد أشار في منشور بمدونته في وقت سابق للعلاقة بين أمريكان ميديا والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

لماذا أشار إلى ترامب والسعودية؟

قال بيزوس إن امتلاكه للواشنطن بوست خلق له "أعداء أقوياء" من بينهم ترامب صديق ديفيد بيكر رئيس أمريكان ميديا.

وأضاف قائلا: "إن بعض الأقوياء الذين تعرضوا لتغطيات واشنطن بوست يستنتجون بالخطأ أنني عدو لهم، وترامب أحدهم من خلال تغريدات عديدة، كما أن تغطية الصحيفة لمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي جعلتها بالتأكيد لا تحظى بشعبية لدى بعض الدوائر."

وكانت شركة أمريكان ميديا قد اعترفت مؤخرا بأنها نسقت مع حملة دونالد ترامب الرئاسية لدفع مبلغ 150 ألف دولار لعارضة تعري لتظل صامتة بشأن علاقتها مع ترامب.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @realDonaldTrump So sorry to hear the news about Jeff Bozo being taken down by a competitor whose reporting, I understand, is far more accurate than the reporting in his lobbyist newspaper, the Amazon Washington Post. Hopefully the paper will soon be placed in better & more responsible hands! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ١٤ يناير ٢٠١٩

وكشف بيزوس في مدونته كيف اعترف الناشر بما يعرف باتفاق "احصل على القصة واقتلها" في ما يتعلق بقصة العارضة كارين ماغدوغال المحرجة.

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وكان اتفاق شركة أمريكان ميديا بالتعاون مع السلطات الفيدرالية يعني أنها لن تواجه اتهامات جنائية بشأن الأموال التي دفعتها، وذلك بحسب ما أعلنه المدعي العام في منهاتن في ديسمبر/كانون أول الماضي.

وقد قال محامي ترامب السابق مايكل كوهين، الذي سهل دفع المال، إن ترامب اعترف بالفعل بانتهاك القوانين المالية الخاصة بالحملات الانتخابية.

وفي ما يتعلق بالسعودية لمح بيزوس إلى احتمال وجود دور سعودي من وراء الكواليس. فقد نوه إلى دور الواشنطن بوست في تغطية مقتل الصحفي السعودي والكاتب في الصحيفة جمال خاشقجي في اسطنبول العام الماضي.

وكتب بيزوس:" لأسباب لم تكشف بعد تبدو الزاوية السعودية وكأنها تضرب عصبا حساسا لدى شركة أمريكان ميديا."

ماذا عن سمعة بيزوس؟

ولم يخف رئيس أمازون محاولته تجنب الإحراج الناجم عن نشر الصور، وكتب يقول:" لا أريد نشر صور شخصية، ولكنني لن أكون طرفا في عملية ابتزاز وهجمات سياسية بل أفضل التصدي لها."

وكتب بيزوس في مدونته إن الرسالة الإلكترونية احتوت 10 صور بعث بها ديوان هوارد رئيس التحرير الذي قال إنهم حصلوا عليها خلال عملية جمع الأخبار.

وزعم رونان فارو الكاتب في النيويوركر أنه و"على الأقل صحفي آخر بارز" تعرضا لعمليات ابتزاز مماثلة من أمريكان ميديا.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @RonanFarrow I and at least one other prominent journalist involved in breaking stories about the National Enquirer’s arrangement with Trump fielded similar “stop digging or we’ll ruin you” blackmail efforts from AMI. (I did not engage as I don’t cut deals with subjects of ongoing reporting.) https://t.co/kHQdWIkVjV — Ronan Farrow (@RonanFarrow) ٨ فبراير ٢٠١٩

وقال بيزوس إن شركة أمريكان ميديا قالت إن القيمة الخبرية لهذه الصور تكمن في أنها ستكشف لحملة الأسهم في أمازون أن قدرتي على اتخاذ القرارات التجارية "بشعة".

وأضاف بيزوس قائلا :" إن نتائج أمازون تتحدث عن نفسها بشأن أحكامي التجارية".

وكان أسماء ديلان هوارد واثنان من الصحفيين قد ظهرت على قصة المجلة التي نشرت في 9 يناير/كانون ثاني الماضي والتي زعمت بوجود علاقة بين بيزوس وسانشيز.