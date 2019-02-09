مصدر الصورة PA Image caption النمر عاصم قتل شريكته ميلاتي في أول لقاء بينهما في حديقة حيوان لندن

شهدت حديقة حيوان لندن جريمة قتل لأنثى نمر سومطرة النادرة المهددة بالإنقراض على يد نمر آخر جديد حضر ليكون شريكها في الحديقة.

وأُحضر النمر عاصم، إلى حديقة الحيوان من حديقة السفاري الدانماركية منذ 10 أيام على أمل أن يكون "رفيقا جيدا" للنمرة ميلاتى، التي كانت تعيش وحيدة في الحديقة منذ فترة طويلة.

وبعد قضاء بعض الوقت في حظيرة النمور للتعود على المكان الجديد، جرى جمع الاثنين ليألفا بعضهما البعض.

لكن التوترات "تصاعدت بسرعة" في أول لقاء بينهما، وأصبحت الأمور "أكثر عدوانية" واشتبك النمران مع بعضهما في قتال عنيف لتلقى ميلاتي مصرعها في النهاية.

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وقال بيان صادر عن حديقة الحيوان إنها نقلت عاصم على الفور إلى مزرعة منفصلة، بينما فشلت جهود الأطباء البيطريين لإنقاذ ميلاتي، التي توفت وعمرها 10 سنوات.

وأضافت الحديقة: "تركيزنا الآن هو على رعاية عاصم، ونحن نواجه هذا الموقف الصعب".

وأكدت حديقة الحيوان أن الموظفين "محبطين بسبب هذا التحول في الأحداث".

ونقل النمر عاصم، 7 سنوات، إلى حديقة حيوان لندن كجزء من برنامج أوروبي واسع لتربية الحيوانات.

وفي وصفها للنمر عاصم، قالت الحديقة إنه "قط جميل واثق ومعروف بأنه رقيق جدا في التعامل مع الإناث طوال حياته"، "وكان هناك آمال أن يكون أفضل رفيق لميلاتي الجميلة".

مصدر الصورة Getty Images Image caption النمرة ميلاتي أنجبت سبعة اشبال من شريكها السابق الذي انتقل إلى فرنسا

وكانت إدارة الحديقة قد نقلت رفيق ميلاتي السابق، النمر جاي جاي، إلى حديقة حيوان فرنسية، في 30 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد أن أنجبا سويا سبعة أشبال.

وفي عام 2013، ولدت ميلاتي نمرين ولكن سقط أحدهما في بركة وغرق.

ثم أنجبت ميلاتي ثلاثة نمور أخرى في فبراير/شباط 2014 واثنين آخرين في يونيو/حزيران 2016.

وتصنف نمور سومطرة، التي تعيش في الغابات والأدغال في جزيرة سومطرة بإندونيسيا، على أنها معرضة للخطر بشكل كبير، وهي ضمن القائمة الحمراء للحيوانات المهددة بالانقراض، الخاصة بالاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.

ووفقا لحديقة حيوان لندن، يواجه نمور سومطرة تهديدات بالصيد غير المشروع.

ويمكن لهذه النمور أن تعيش 20 عاما تقريبا عندما تكون في المحميات.

وفي سبعينيات القرن العشرين، كان هناك ما يقدر بنحو ألف نمر من نمور سومطرة في البراري، بينما تقول أرقام اليوم إن هناك 300 منها فقط.