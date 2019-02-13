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أدانت محكمة فيدرالية في نيويورك بارون المخدرات خواكين غوزمان وشهرته "إل تشابو" في الاتهامات العشرة المنسوبة إليه.

ورأت هيئة الملحفين أن غوزمان مذنب في التهم الموجهة إليه ومن بينها توزيع الكوكايين والهيروين وامتلاكه أسلحة غير قانونية وغسيل الأموال.

ومن المرجح أن يحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

وكان غوزمان، زعيم عصابة "سينالوا كارتل" لتجارة المخدرات، اعتقل في يناير/كانون ثاني الماضي بعد 6 أشهر من هروبه من سجن في المكسيك، إلا أنه سُلم إلى الولايات المتحدة في أوائل عام 2017.

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ما الذي حدث في المحكمة؟

أدانت هيئة المحلفين في بروكلين الثلاثاء بالإجماع غوزمان وتم قراءة الحكم في قاعة مكتظة بعد محاكمة استمرت 11 أسبوعا.

وذكرت قناة (سي.بي.أس) أن غوزمان ارتدى سترة وربطة عنق ولم تظهر عليه أي رد فعل لدى صدور الحكم من قبل هيئة المحلفين.

وصافح غوزمان محاميه لدى اصطحابه إلى خارج المحكمة كما تبادل النظرات مع زوجته إيما كورونيل، ملكة الجمال السابقة التي تبلغ من العمر 29 عاماً.

وشكر القاضي بريان كوغان الذي ترأس المحكمة هيئة المحلفين التي نظرت قضية وصفها بالمعقدة، قائلاً إنني " فخور جداً بأنني أمريكي".

وقال محامو غوزمان إنهم ينوون تقديم استئناف.

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من هو "إل تشابو"؟

" إل تشابو" أو "القصير" زعيم عصابة "سينالوا كارتل" لتجارة المخدرات في شمالي المكسيك.

وأضحى بمرور الوقت أكبر تاجر مخدرات يهرب بضاعته إلى الولايات المتحدة، كما انضم غوزمان إلى قائمة فوربس واحتل المرتبة 701، بثروة تقدر بنحو مليار دولار أمريكي.

واتهم إل تشابو بتصدير مئات الأطنان من الكوكايين إلى الولايات المتحدة وتوزيع مخدرات الهيروين والميثامفيتامين والماريوانا.

ويقال إنه استخدم قتلة محترفين لتنفيذ المئات من جرائم القتل والخطف والتعذيب ضد منافسيه. وقدم عدد من المقربين من إل تشابو شهادتهم ضد زعيمهم السابق أثناء المحاكمة.

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ما الذي قيل في المحكمة؟

كشفت معلومات مرعبة عن بارون المخدرات "إل تشابو"، ومنها تخدير فتيات لا تتجاوز أعمارهن 13 عاماً قبل اغتصابهن.

وخلال المحاكمة، زعم سيفوينتس وهو مهرب مخدرات كولومبي كان يعمل في السابق مع إل تشابو أن الأخير أعطى رشوة بقيمة 100 مليون دولار للرئيس المكسيكي إنريكي بينيا نييتو الذي يقال إنه اتصل به بعد توليه منصبه في عام 2012 وطلب منه مبلغ 250 مليون دولار مقابل إنهاء مطاردته، إلا أن بينيا نييتو لم يعلق على الموضوع.

وحضرت زوجة غوزمان إيما كورونيل المحاكمة، كما استمعت المحكمة لتفاصيل هروبه من سجن شديد الحراسة في المكسيك، وكيف اشترى أولاده ممتلكات بالقرب من السجن وعن تسريب ساعة تعمل بتقنية "جي بي أس" لتحديد أفضل موقع لحفر نفق هروبه.

واستخدم غوزمان برنامجاً على هاتفه ليتجسس على زوجته وعشيقاته، مما سمح لمكتب التحقيقات الفدرالي بتقديم نسخ عن رسائله النصية للمحكمة.

وفي إحدى هذه الرسائل كشف إل تشابو رسائل لزوجته يروي فيها كيف هرب من فيلا خلال عملية مطاردة قبل أن يطلب منها إحضار ملابس جديدة وأحذية.

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تسلسل زمني لقضية غوزمان

فبراير/شباط 2014: القبض على خواكين غوزمان، بعد 13 عاما من هروبه من سجن بيونتي جرانديه شديد الحراسة.

يوليو/تموز 2015: هرب غوزمان من سجن ألتيبلانو عبر نفق تحت السجن.

الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2015: أجرى الممثل الأمريكي، شون بين، حوارا مع غوزمان في مخبأ في غابات ولاية دورانغو، ثم حوارا آخر عن طريق الهاتف والفيديو.

17 أكتوبر / تشرين الأول 2015: أعلنت السلطات أنها أوشكت على القبض عليه بالقرب من ولاية سينالوا.

يناير/ كانون الثاني: أعلنت السلطات القبض عليه في ولاية سينالوا.

مايو/ أيار 2016: قرر قاضٍ مكسيكي ترحيل غوزمان إلى الولايات المتحدة.