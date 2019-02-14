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قالت الشرطة في القطاع الهندي من إقليم كشمير إن انفجار قنبلة أدى إلى مقتل 18 عنصراً على الأقل من قوات الأمن الخميس، بعد يوم من انفجار أدى لإصابة 12 تلميذا على الأقل.

وذكرت وكالة الأنباء المحلية (جي.إن.إس) أن جماعة "جيش محمد" المتشددة أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم.

لكن ما هي منطقة كشمير المتنازع عليها بين الهند وباكستان؟

خلال العقود الست الماضية ظلت منطقة كشمير القريبة من جبال الهيمالايا محل نزاع بين الهند وباكستان.

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فمنذ تقسيم الهند وقيام باكستان عام 1947 وقعت حربان بين البلدين حول منطقة كشمير ذات الأغلبية المسلمة والتي يطالب البلدان بالسيادة عليها.

وتعد كشمير اليوم واحدة من أكثر المناطق المدججة بالسلاح في العالم، في ما تدير الصين أجزاء من الإقليم.

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تسلسل زمني لأهم الأحداث في كشمير

1846 قيام إمارة كشمير.

1947-1948 تردد مهراجا كشمير في حسم موقفه من الانضمام للهند أو باكستان مما دفع البلدين للحرب.

1949 تقسيم كشمير بين الهند وباكستان والاتفاق على وقف لإطلاق النار.

1962 الصين تهزم الهند في حرب قصيرة حول نزاع على منطقة أكاسي تشين الحدودية.

1965 انتهاء الحرب الثانية بين الهند وباكستان حول كشمير باتفاق على وقف إطلاق النار، وصعود القومية الكشميرية وتأسيس جبهة تحرير جامو وكشمير بهدف إقامة دولة مستقلة من خلال اتحاد القطاعين اللذين تديرهما الهند وباكستان من كشمير.

1972 اتفاقية سيلما: الهند وباكستان تحددان خط وقف إطلاق النار خطا للسيطرة كجزء من مفاوضات تسوية الخلافات بعد حربهما التي انتهت بانفصال بنغلاديش عن باكستان.

الثمانينيات والتسعينيات، التمرد في كشمير: أدى التذمر من الحكم الهندي إلى قيام مقاومة مسلحة واحتجاجات كبيرة وصعود لجماعات مسلحة مدعومة من باكستان. ولقي عشرات الآلاف من الأشخاص حتفهم.

1999 اندلاع نزاع محدود بين الهند وباكستان بعد عبور مسلحين لخط السيطرة حتى ضاحية كارغيل في القطاع الذي تديره الهند من كشمير.

2008 الهند وباكستان تفتتحان طريقا تجاريا عبر خط السيطرة لأول مرة منذ 6 عقود.

2010 احتجاجات مناوئة للهند في القطاع الذي تديره الهند من كشمير لقي خلاله نحو 100 شاب حتفهم.