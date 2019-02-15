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يححق مكتب التحقيقات الفيدرالي إف بي آي في اتهامات بالتحرش طالت المغني ومؤلف الأغاني الأمريكي، رايان آدامز، بناء على مزاعم بإرساله رسائل جنسية صريحة إلى معجبات قاصرات.

ويأتي ذلك بعد تقرير في صحيفة نيويورك تايمز، يتهم النجم بسوء السلوك الجنسي وإساءة المعاملة لعدد من النساء.

وقدمت إحدى النساء اللواتي اتهمن المغني والتي عرفت عن نفسها باسم "افا"، أكثر من 3000 رسالة نصية للصحافيين قالت إنها تبادلتها مع آدامز عندما كانت في الخامسة عشرة والسادسة عشرة من العمر.

وقد رفض، أندرو بي بريتلير، محامي آدامز هذه المزاعم وقال لصحيفة نيويورك تايمز "رايان آدمز ينفي بشكل قاطع أنه تواصل عبر الانترنت وأجرى محادثات جنسية غير مناسبة مع أي شخص يعرف أنه دون السن القانونية".

وفي وقت لاحق، قال مصدر من مكتب التحقيقات الفيدرالي، لم تذكر الصحيفة اسمه، إنه يبحث في تلك المزاعم، وسيسعى لمقابلة المرأة، التي تبلغ الآن العشرين من عمرها، قبل أن يقرر كيفية المضي قدما في القضية.

واحتوت القصة الأصلية لصحيفة نيويورك تايمز على مقابلات مع العديد من النساء اللواتي ذكرن أن آدمز عرض عليهن المساعدة في حياتهن المهنية كذريعة لممارسة الجنس معهن.

كما تضمنت القصة مقابلات مع المغنية، فيبي بريدجرز، وزوجة آدمز السابقة، الممثلة ماندي مور، اللتين اتهمتا آدامز بالخداع والتلاعب بالعواطف.

مصدر الصورة Getty Images Image caption الممثلة ماندي مور، اتهمت زوجها السابق بممارسة الابتزاز العاطفي

ردود فعل صارمة

وكان رد آدامز الأولي هو التهديد باتخاذ إجراء قانوني ضد الصحيفة، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

لكنه سرعان ما حذف تلك التغريدة وأصدر بيانا يصف المقال بأنه "غير دقيق لدرجة مزعجة"، واعتذر لأي شخص قد يكون تسبب له بالأذى "دون أن يقصد".

غير أن ردود الفعل جاءت سريعة وصارمة وغير متسامحة، إذ أزيل الألبوم الغنائي القادم لآدامز الذي يحمل عنوان" بيغ كالرز"، من جداول الإصدار، كما قطعت ثلاث شركات موسيقية علاقاتها مع المغني.

وقالت شركة مكبرات الصوت "بنسون"، التي كانت تعمل على تطوير نموذج خاص يحمل توقيع، ريان آدمز، "شعرنا بالحزن والدهشة جراء الادعاءات الأخيرة بحق آدامز، وقررنا تعليق علاقتنا به".

كما قالت شركتان موسيقيتان لتصنيع أدوات خاصة بآلة الغيتار، إنهما ستسحبان النماذج التي تحمل اسم آدامز من الأسواق.