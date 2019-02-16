بعدسات الجمهور: "ألوان متباينة"

  • 16 فبراير/ شباط 2019

كل أسبوع ننشر مجموعة من صور جمهورنا عن موضوع حددنا سلفا. موضوعنا هذه المرة بعنوان "ألوان متباينة".

  • هاتف عمومي Janie Tonkin

    تقول جاني تونكين عن صورتها هذه "هاتف عمومي قديم، يتناقض مع حائط قرمزي اللون، في مبنى لاستديوهات للفنانين في تايبيه (عاصمة تايلاند). يبدو جيدا ونظيفا ولامعا. ربما لم يستخدم منذ فترة".

  • ملاحات لإنتاج ملح الطعام Ryland Cairns

    ريلاند كيرنز التقط هذه الصورة التي يقول عنها "الألوان الزاهية لملاحات "جانوبيو"، في جزيرة لانزاروت، بجزر الكناري (التابعة لإسبانيا)".

  • قدمان داخل جورب وحذاء متناقضي الألوان Brenda Bent

    بريندا بنت: "روح زوجي المرحة قادته إلى أن يرتدي جوربا من لونين مختلفين، وكذلك حذاء من زوجين مختلفين، فقط لكي يعرف ما إذا كنت سألاحظ ذلك، وهو ما حدث بالفعل".

  • مدخل مرآب وبه سيارات Peter Kitanov

    بيتر كيتانوف: "قصة ملونة في الحياة اليومية الكئيبة. جذبني هذا السقف متعدد الألوان في مدخل هذا المرآب تحت الأرض، في العاصمة البلغارية صوفيا".

  • شاطئ فيه مصطافون Alessandra Distefano

    أليساندرا ديستيفانو: "التقطت هذه الصورة في منطقة الغارب، على الساحل الجنوبي للبرتغال. ألوان المناشف والمظلات جعلت هذا المكان مبهجا".

  • مجموعة من النساء Barbara Aufgang

    باربارا أوفغانغ: "مجموعة من النساء يرتدين ثوب الساري الهندي، بألوان مختلفة، في لحظة تأمل قبالة نهر يامونا، أثناء زيارة لضريح تاج محل".

  • مبنى مطلي باللونين الأحمر والأخضر Chris McKee

    التقط هذه الصورة كريس ماكي في أحد شوارع مدينة نوتنغهام في إنجلترا.

  • فتاة تركب دراجة Jenny Downing

    جيني داوننغ: "كان من الصعب عليّ تجاهل راكبة الدراجة، التي تنبض ألوان ملابسها بالحياة".

  • مباني ومحطة قطارات Lois Wright

    لوي رايت: "محطة قطارات ليدز (في إنجلترا). ألوان جميلة ومتناقضة في يوم ملبد بالغيوم".

  • شخص يرقص Kerry Hazel

    التقطت كيري هيزل هذه الصورة لراقصة خلال مهرجان عن أمريكا اللاتينية في إشبيلية، جنوبي إسبانيا.

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