بعدسات الجمهور: "ألوان متباينة"
كل أسبوع ننشر مجموعة من صور جمهورنا عن موضوع حددنا سلفا. موضوعنا هذه المرة بعنوان "ألوان متباينة".
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Janie Tonkin
تقول جاني تونكين عن صورتها هذه "هاتف عمومي قديم، يتناقض مع حائط قرمزي اللون، في مبنى لاستديوهات للفنانين في تايبيه (عاصمة تايلاند). يبدو جيدا ونظيفا ولامعا. ربما لم يستخدم منذ فترة".
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Ryland Cairns
ريلاند كيرنز التقط هذه الصورة التي يقول عنها "الألوان الزاهية لملاحات "جانوبيو"، في جزيرة لانزاروت، بجزر الكناري (التابعة لإسبانيا)".
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Brenda Bent
بريندا بنت: "روح زوجي المرحة قادته إلى أن يرتدي جوربا من لونين مختلفين، وكذلك حذاء من زوجين مختلفين، فقط لكي يعرف ما إذا كنت سألاحظ ذلك، وهو ما حدث بالفعل".
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Peter Kitanov
بيتر كيتانوف: "قصة ملونة في الحياة اليومية الكئيبة. جذبني هذا السقف متعدد الألوان في مدخل هذا المرآب تحت الأرض، في العاصمة البلغارية صوفيا".
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Alessandra Distefano
أليساندرا ديستيفانو: "التقطت هذه الصورة في منطقة الغارب، على الساحل الجنوبي للبرتغال. ألوان المناشف والمظلات جعلت هذا المكان مبهجا".
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Barbara Aufgang
باربارا أوفغانغ: "مجموعة من النساء يرتدين ثوب الساري الهندي، بألوان مختلفة، في لحظة تأمل قبالة نهر يامونا، أثناء زيارة لضريح تاج محل".
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Chris McKee
التقط هذه الصورة كريس ماكي في أحد شوارع مدينة نوتنغهام في إنجلترا.
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Jenny Downing
جيني داوننغ: "كان من الصعب عليّ تجاهل راكبة الدراجة، التي تنبض ألوان ملابسها بالحياة".
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Lois Wright
لوي رايت: "محطة قطارات ليدز (في إنجلترا). ألوان جميلة ومتناقضة في يوم ملبد بالغيوم".
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Kerry Hazel
التقطت كيري هيزل هذه الصورة لراقصة خلال مهرجان عن أمريكا اللاتينية في إشبيلية، جنوبي إسبانيا.
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