بعدسات الجمهور: "ألوان متباينة"

بريندا بنت: "روح زوجي المرحة قادته إلى أن يرتدي جوربا من لونين مختلفين، وكذلك حذاء من زوجين مختلفين، فقط لكي يعرف ما إذا كنت سألاحظ ذلك، وهو ما حدث بالفعل".