مصدر الصورة Reuters Image caption ترامب حذر من أن مسلحين تنظيم الدولة الإسلامية "قد يحاولون التسلل إلى أوروبا".

طالبت الولايات المتحدة دولا أوروبية بتسلم المئات من مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية، وإجراء محاكمات لهم.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتعين على بريطانيا وفرنسا وألمانيا وحلفاء أوروبيين آخرين "استعادة أكثر من 800" من مسلحي التنظيم أسروا على الأراضي السورية.

وأضاف ترامب عبر حسابه على تويتر: "الخلافة جاهزة للسقوط، والبديل ليس جيدا"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة قد تضطر لإطلاق سراح هؤلاء المسلحين.

وتفيد تقارير بأن قوات سوريا الديمقراطية، التي تدعمها الولايات المتحدة، على وشك استعادة آخر معقل يسيطر عليه التنظيم في سوريا.

وحذر الرئيس الأمريكي من أن هؤلاء المسلحين "قد يحاولون التسلل إلى أوروبا".

وقال ترامب: "نفعل الكثير، وأنفقنا الكثير، وحان الوقت كي يتدخل آخرون، ويقوموا بالمهمة التي يستطيعون فعلها. سننسحب بعد انتصار على الخلافة بنسبة 100 في المئة".

وكان ترامب قد تعهد بسحب كافة القوات الأمريكية من سوريا بعد هزيمة التنظيم.